Податкова пільга у Польщі — скільки компенсовуватимуть у 2026 році

Податкова пільга у Польщі — скільки компенсовуватимуть у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 19:42
Податкова пільга на дітей — кому нададуть у Польщі та на яких умовах
Дитина. Фото: Новини.LIVE

У сусідній Польщі сім'ям з дітьми за певних умов виплачують частину сплачених податків. Відповідну пільгу також можуть надати особам, які є законними опікунами та прийомним сім’ям.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Читайте також:

Податкова пільга у Польщі 

Як пише видання видання Inpoland, податкова пільга стосується людей, які:

Скористатися пільгою можуть люди, які:

  • живуть у Польщі;
  • мають дохід, який оподатковується за податковою шкалою;
  • виховують дітей та відповідають критеріям щодо доходу і кількості дітей.

При цьому варто пам'ятати, що пільга надаєтья батькам чи опікунам, у яких:

  • є неповнолітні діти;
  • є повнолітні діти, яким виплачували грошову допомогу на догляд або вони отримували соціальну пенсію;
  • є діти до 25 років, які навчаються і не заробляють гроші.

Оформити пільгу можуть обоє батьків, законні опікуни або прийомні батьки за однієї умови — потрібно бути подружньою парою. Водночас пільгою не зможуть скористатися особи, в яких є лише дохід, який підпадає під єдиний податок. Йдеться, наприклад, про підприємницьку чи сільськогосподарську діяльність, одноразовий податок або податкова картку.

Якою буде компенсація

Розмір виплат залежить від кількості дітей:

  • на першу дитину — 1 112 злотих (13 234 гривень);
  • на другу — 1 112 злотих (13 234 гривень);
  • на третю — 2 000 злотих (23 800 гривень);
  • на четверту і кожну наступну — 2 700 злотих (32 130 гривень).

Суми встановлюються щороку, але розрахунок ведеться щомісяця. Тобто пільгу нараховується за кожен місяць, у якому були виконані умови.

Як оформити пільгу

Її потрібно вказати у декларації PIT-36 або PIT-37 разом із додатком PIT/O. У додатку вказується кількість дітей та їхні номери PESEL. Якщо номер відсутній — вписується повні ініціали дитини та дата її народження.

Якщо реєструється спільна декларація від подружжя, то подається всього один додаток PIT/O. Якщо декларації подаються окремо, тоді кожному із батьків треба вказати у у своєму PIT/O суму, яку віднімає зі свого податку.

У випадку, коли на пільгу претендує лише один із батьків, тоді іншому не треба додавати форму PIT/O до своєї декларації.

Раніше ми розповідали, що у Польщі частіше працевлаштовуватимуть іноземців. Їм пропонуватимуть дефіцитні посади. Ще пояснювали, кому з українців виплачуватимуть пенсію у 22 000 гривень у Польщі. Відомо, кому точно надають доплату. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
