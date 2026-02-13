Податкова пільга на дітей — кому нададуть у Польщі та на яких умовах

Податкова пільга у Польщі — скільки компенсовуватимуть у 2026 році
У сусідній Польщі сім'ям з дітьми за певних умов виплачують частину сплачених податків. Відповідну пільгу також можуть надати особам, які є законними опікунами та прийомним сім’ям.
Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Податкова пільга у Польщі
Як пише видання видання Inpoland, податкова пільга стосується людей, які:
Скористатися пільгою можуть люди, які:
- живуть у Польщі;
- мають дохід, який оподатковується за податковою шкалою;
- виховують дітей та відповідають критеріям щодо доходу і кількості дітей.
При цьому варто пам'ятати, що пільга надаєтья батькам чи опікунам, у яких:
- є неповнолітні діти;
- є повнолітні діти, яким виплачували грошову допомогу на догляд або вони отримували соціальну пенсію;
- є діти до 25 років, які навчаються і не заробляють гроші.
Оформити пільгу можуть обоє батьків, законні опікуни або прийомні батьки за однієї умови — потрібно бути подружньою парою. Водночас пільгою не зможуть скористатися особи, в яких є лише дохід, який підпадає під єдиний податок. Йдеться, наприклад, про підприємницьку чи сільськогосподарську діяльність, одноразовий податок або податкова картку.
Якою буде компенсація
Розмір виплат залежить від кількості дітей:
- на першу дитину — 1 112 злотих (13 234 гривень);
- на другу — 1 112 злотих (13 234 гривень);
- на третю — 2 000 злотих (23 800 гривень);
- на четверту і кожну наступну — 2 700 злотих (32 130 гривень).
Суми встановлюються щороку, але розрахунок ведеться щомісяця. Тобто пільгу нараховується за кожен місяць, у якому були виконані умови.
Як оформити пільгу
Її потрібно вказати у декларації PIT-36 або PIT-37 разом із додатком PIT/O. У додатку вказується кількість дітей та їхні номери PESEL. Якщо номер відсутній — вписується повні ініціали дитини та дата її народження.
Якщо реєструється спільна декларація від подружжя, то подається всього один додаток PIT/O. Якщо декларації подаються окремо, тоді кожному із батьків треба вказати у у своєму PIT/O суму, яку віднімає зі свого податку.
У випадку, коли на пільгу претендує лише один із батьків, тоді іншому не треба додавати форму PIT/O до своєї декларації.
