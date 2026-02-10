Видео
Главная Финансы В Польше дефицит работников – кого будут чаще трудоустраивать

В Польше дефицит работников – кого будут чаще трудоустраивать

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 22:13
Работа в Польше — украинцам каких профессий станет легче трудоустроиться украинцам
Человек работает за компьютером. Фото: Unsplash

В соседней Польше хотят упростить трудоустройство иностранных граждан. Им будут предлагать наиболее дефицитные профессии, среди которых инженеры, программисты и разработчики.

Перечень дефицитных специальностей составили в Министерстве семьи, труда и социальной политики Польши (MRPiPS), передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Дефицит на рынке труда в Польше

Отмечается, что список состоит из 329 профессий и 37 базовых групп. Именно в этих профессиях в первом полугодии 2025 года зарегистрировались 33 000 безработных, а количество вакансий достигло отметки в 29 000.

"Кроме того, за этот период было выдано более 100 000 документов, легализующих работу иностранцев, в частности это свидетельствует о высоком спросе, который сохраняется со стороны работодателей на иностранных работников в этих профессиях", — говорится в сообщении.

Речь идет о:

  • инженеров (технологов, строителей, механиков и электриков);
  • врачах без специализации, в процессе специализации или о тех, которые получили первую степень специализации;
  • медицинских специалистах (со второй степенью специализации или со званием специалиста);
  • медсестер;
  • акушерок без специализации или в процессе специализации;
  • преподавателей иностранных языков;
  • программистов приложений;
  • разработчиков и администраторов баз данных;
  • операторов энергетического оборудования;
  • ассистентов преподавателей;
  • кровельщиков;
  • сантехников и трубопроводчиков.

Также ожидается, что на рынке труда будет дефицит среди водителей общественного транспорта (автобусов и трамваев).

Что еще стоит знать

Напомним, что с февраля 2026 года работники в Польше будут получать большую минимальную зарплату. Сейчас речь идет о сумме в 4 806 злотых брутто в месяц (примерно 58 412 грн). Работники, работающие на полной ставке, будут получать почти 3 606 злотых "на руки" (43 827 грн). Новые суммы будут выплачивать около трем миллионам людей.

Ранее мы рассказывали, как украинцам получать 22 000 гривен пенсии в Польше. Для этого гражданам нужно выполнить ряд условий. Также объясняли, что беженцы из Украины в Польше по-новому будут получать государственную денежную помощь по программе "800+". Известно, какие именно изменения произойдут.

Польша работа профессии рынок труда работодатели
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
