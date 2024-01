Самые ожидаемые компьютерные и консольные игры 2024 года

Кадр из игры Senua's Saga: Hellblade 2. Фото: gameinformer.com

Прошлый год оказался очень тяжелым для многих украинцев по причинам, которые и так все знают. Однако это не означает, что жизнь закончилась или в ней не осталось места для маленьких радостей. Сейчас индустрия компьютерных игр приобрела такую популярность, что может посоперничать за клиентов с кино- и музыкальным бизнесом, и стала неотъемлемой составляющей индустрии развлечений. Каждый год в мире выходит множество разнообразных игр всех жанров и на все вкусы.

Новини.LIVE рассказывают о самых ожидаемых играх 2024 года, а также сколько они стоят и когда именно выйдут.

Skull and Bones

Skull and Bones представляет собой многопользовательскую морскую игру о пиратах, где игрокам предстоит стать капитанами собственных кораблей, бросив вызов другим за господство на море. В игре предусмотрены разнообразные режимы соревнования, разные классы кораблей, прокачка капитанов и множество других возможностей.

Путешествуя по вселенной Skull and Bones, игроки должны пройти путь от простого пирата до командира несгибаемой армады, захватывая вражеские суда и совершенствуя свои собственные. Игра предлагает обширную систему кастомизации, позволяя превратить корабли в настоящие произведения искусства, оборудованные пушками, таранами и другими военными устройствами. Геймплей напоминает морские сражения из серии Assassin's Creed, однако с собственными особенностями.

Платформы: PC, PlayStation 4,5, Xbox One/Series X, S

Дата: 2 февраля

Цена:

PlayStation Store: 2 299 грн.

Xbox: 47,69 $ (примерно 2 674,31 грн)

Ubisoft Store: 59,99 € (около 2525,57 грн)

Homeworld 3

Homeworld 3 — это стратегическая игра в реальном времени, разработанная Blackbird Interactive и выпущенная Gearbox Publishing. Это третья часть в серии Homeworld, являющейся продолжением событий Homeworld 2.

Она сохраняет основные черты своих предшественниц, являя собой стратегию в реальном времени в трехмерной космической среде. Игроков ожидает расширенный режим кампании, что придает важное значение одной игре. Как и в предыдущих частях серии, ход битвы будет построен вокруг эффективного использования трехмерной баллистики.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 8 марта

Цена:

Steam: 1 399 грн.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League — это кооперативный приключенческий экшн, действие которого развивается во вселенной Arkhamverse. В центре сюжета находится история команды антигероев, известных как отряд самоубийц, в состав которого входят Харли Квин, Капитан Бумеранг, Дедшот и Король Акул. Игроки могут выбирать каждого из участников отряда, играя как в одиночку, так и в кооперативном режиме.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 20 марта

Цена:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Steam: 2 299 грн.

Alone in the Dark 2024

Alone in the Dark 2024 является перезапуском популярной серии хорроров, являясь одновременно римейком и новым взглядом на оригинальную игру 1992 года. События новой части разворачиваются в 1920 году в заброшенном особняке, куда прибывают два главных героя. Им придется пройти через кошмары, разгадать головоломки и выбраться из особняка, оставаясь в живых.

За сценарий проекта отвечает Микаэль Хедберг, известный сценарист хорроров SOMA и Amnesia. Разработкой игры занимается студия Pieces Interactive, ранее выпустившая дополнения Ragnarök и Atlantis для Titan Quest.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 20 марта

Цена:

PlayStation Store: 1 799 грн.

Xbox: 47,69$ (примерно 1 818,37)

Steam: TBA

Warhammer 40000: Space Marine 2

Warhammer 40000: Space Marine 2 — это продолжение сюжетного экшена во вселенной Warhammer 40000, события которого разворачиваются через годы после событий оригинальной игры. Space Marine 2 предлагает игрокам снова взять на себя роль космодесантника ордена Ультрамаринов Титуса, однако в этом сиквеле основными противниками становятся тираниды, представляя новую фракцию по сравнению с оригинальной игрой.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 9 сентября

Цена:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Steam: TBA

Gothic Remake

Римейк переосмысливает оригинальную часть Готики, не только обновив графику, но также внося изменения в управление, боевую систему и определенные события, разворачивающиеся на острове Хоринис. Несмотря на это, основной сюжет римейка остается верным оригиналу: игроков ждет рассказ о Безымянном, отправленном в колонию заключенных на острове. Здесь он сталкивается с противостоянием трех лагерей и необходимостью найти способ оставить окружающий его магический купол.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 2024

Цена:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Steam: TBA

Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake представляет собой полную переработку второй части Silent Hill. За разработку игры отвечает студия Bloober Team (известная по игре The Medium), в качестве двигателя игра будет использовать пятую версию Unreal Engine. Несмотря на то, что игра создана с нуля, геймеров ждет знакомое приключение в таинственном городе Сайлент Хилл, куда следует главный герой Джеймс Сандерленд. Его путешествие начинается после получения письма от своей умершей до начала игры супруги Мэри.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 2024

Цена:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Steam: TBA

Senua's Saga: Hellblade 2

Senua's Saga: Hellblade 2 — это приключенческая игра от третьего лица, разработанная Ninja Theory и издающаяся Xbox Game Studios. Она является прямым продолжением игры Hellblade: Senua's Sacrifice, выпущенной в 2017 году. В игре игроки снова берут на себя роль Сенуа, молодой женщины, страдающей шизофреническим психозом. В первой игре Сенуа отправилась в путешествие в Хель, чтобы спасти душу своего любимого Дела. В новой игре Сенуа снова отправляется в путешествие, на этот раз в Страну Богов, чтобы отомстить за убийство своего народа.

Игра будет использовать Unreal Engine 5, чтобы обеспечить потрясающую графику и реалистичные визуальные эффекты. Ninja Theory также использует технологию восхищения движения и голоса для создания более убедительного и эмоционального опыта.

Платформы: PC, Xbox Series X/S, Xbox One

Дата: 2024

Цена:

Xbox: TBA

Steam: TBA

Assassin's Creed Codename Red

Assassin's Creed Codename Red — это игра в серии Assassin's Creed, разработанная Ubisoft Quebec. Действие игры происходит в феодальной Японии, одном из самых популярных пожеланий фанатов серии. Игрокам предстоит взять на себя роль ниндзя, борющегося с Тамплиерами за свободу Японии.

Игра будет использовать Unreal Engine 5, чтобы обеспечить потрясающую графику и реалистичные визуальные эффекты. Ubisoft также использует технологию захвата движения и голоса для создания более убедительного и эмоционального опыта.

У Assassin's Creed Codename Red будет больше боев, чем в предыдущих играх серии. Игроки смогут использовать разные виды оружия и техники ниндзя, чтобы сражаться со своими врагами. Они также могут использовать свои скрытность и обман, чтобы оставаться незамеченными.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 2024

Цена:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Ubisoft Store: TBA

Frostpunk 2

Frostpunk 2 — это вторая часть стратегии о выживании в условиях ледникового периода, где людям следует делать все возможное для того чтобы остаться в живых. Игроки берут на себя роль управляющего поселением людей, выживших после конца света, который должен контролировать жизнь в городе, распорядок дня работников, рационы и многое другое. События второй части разворачиваются через тридцать лет после "ледяного апокалипсиса", когда выяснилось, что на Земле выжило немало людей.

Платформы: PC

Дата: 2024

Цена:

Steam: TBA

Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws — это приключенческий экшен, разворачивающийся во вселенной "Звездных войн" между событиями фильмов "Империя наносит ответный удар" (Эпизод 5) и "Возвращение джедая" (Эпизод 6). Основным персонажем является воровка по имени Кэй Весс (Умберли Гонсалес), отправляющаяся в космическое приключение с целью совершить одно из величайших ограблений в истории Внешнего кольца. Вместе со своими союзниками она намерена начать новую жизнь с чистого листа, сталкиваясь с вызовами как со стороны Империи, так и со стороны подпольных организаций.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 2024

Цена:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Ubisoft Store: TBA

