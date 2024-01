Найочікуваніші комп'ютерні та консольні ігри 2024 року

Кадр з гри Senua's Saga: Hellblade 2. Фото: gameinformer.com

Минулий рік виявився надважким для багатьох українців по причинам, які і так всі знають. Проте це не означає що життя закінчилось або в ньому не залишилося місця для маленьких радощів. Нині індустрія комп'ютерних ігор набула такої популярності, що може посперечатись за клієнтів з кіно- та музичним бізнесом, та стала невід'ємною складовою індустрії розваг. Кожен рік у світі виходить величезна кількість різноманітних ігор всіх жарнів і на всі смаки.

Новини.LIVE розповідають про найочікуваніші ігри 2024 року, а також скільки вони коштують та коли саме вийдуть.

Skull and Bones

Skull and Bones являє собою розраховану на багатьох користувачів морську гру про піратів, де гравцям належить стати капітанами власних кораблів, кинувши виклик іншим за панування на морі. У грі передбачені різноманітні режими змагання, різні класи кораблів, прокачування капітанів і безліч інших можливостей.

Мандруючи всесвітом Skull and Bones, гравці повинні пройти шлях від простого пірата до командира незламної армади, захоплюючи ворожі судна і вдосконалюючи свої власні. Гра пропонує велику систему кастомізації, дозволяючи перетворити кораблі на справжні витвори мистецтва, обладнані гарматами, таранами та іншими військовими пристроями. Геймплей нагадує морські битви із серії Assassin's Creed, однак із власними особливостями.

Платформи: PC, PlayStation 4,5, Xbox One/Series X, S

Дата: 2 лютого

Ціна:

PlayStation Store: 2 299 грн.

Xbox: 47,69 $ (приблизно 2 674,31 грн)

Ubisoft Store: 59,99 € (приблизно 2525,57 грн)

Homeworld 3

Homeworld 3 – це стратегічна гра в реальному часі, розроблена Blackbird Interactive та випущена Gearbox Publishing. Це третя частина в серії Homeworld, що є продовженням подій Homeworld 2.

Вона зберігає основні риси своїх попередниць, являючи собою стратегію в реальному часі в тривимірному космічному середовищі. Гравців очікує розширений режим кампанії, що надає важливого значення поодинокій грі. Як і в попередніх частинах серії, перебіг битви буде побудований навколо ефективного використання тривимірної балістики.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 8 березня

Ціна:

Steam: 1 399 грн.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League — це кооперативний пригодницький екшн, дія якого розвивається у всесвіті Arkhamverse. У центрі сюжету знаходиться історія команди антигероїв, відомих як Загін Самогубців, до складу якого входять Харлі Квін, Капітан Бумеранг, Дедшот та Король Акул. Гравці можуть вибирати кожного з учасників загону, граючи як поодинці, так і в кооперативному режимі.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 20 березня

Ціна:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Steam: 2 299 грн.

Alone in the Dark 2024

Alone in the Dark 2024 є перезапуском популярної серії хорорів, будучи одночасно рімейком і новим поглядом на оригінальну гру 1992 року. Події нової частини розгортаються в 1920 році у покинутому особняку, куди прибувають два головні герої. Їм доведеться пройти через кошмари, розгадати головоломки і вибратися з особняка, залишаючись живими.

За сценарій проекту відповідає Мікаель Хедберг, відомий сценарист хорорів SOMA та Amnesia. Розробкою гри займається студія Pieces Interactive, яка раніше випустила доповнення Ragnarök та Atlantis для Titan Quest.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 20 березня

Ціна:

PlayStation Store: 1 799 грн.

Xbox: 47,69$ (приблизно 1 818,37)

Steam: TBA

Warhammer 40000: Space Marine 2

Warhammer 40000: Space Marine 2 - це продовження сюжетного екшену у всесвіті Warhammer 40000, події якого розгортаються через роки після подій оригінальної гри. Space Marine 2 пропонує гравцям знову взяти на себе роль космодесантника ордену Ультрамаринів Титуса, проте в цьому сиквелі основними супротивниками стають тираніди, представляючи нову фракцію в порівнянні з оригінальною грою.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 9 вересня

Ціна:

PlayStation Store:TBA

Xbox: TBA

Steam: TBA

Gothic Remake

Рімейк переосмислює оригінальну частину "Готики", не тільки оновивши графіку, але також вносячи зміни в управління, бойову систему та певні події, що розгортаються на острові Хорініс. Незважаючи на це, основний сюжет рімейку залишається вірним оригіналу: на гравців чекає розповідь про Безіменного, відправленого до Колонії ув'язнених на острові. Тут він стикається з протистоянням трьох таборів і необхідністю знайти спосіб залишити магічний купол, що оточує його.

Платформи: PC, PlayStation 5,Xbox Series X/S

Дата: 2024

Ціна:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Steam: TBA

Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake є повною переробкою другої частини Silent Hill. За розробку гри відповідає студія Bloober Team (відома за грою The Medium), в якості двигуна гра буде використовувати п'яту версію Unreal Engine. Незважаючи на те, що гра створена з нуля, на геймерів чекає знайома пригода в таємничому місті Сайлент Хілл, куди прямує головний герой Джеймс Сандерленд. Його подорож починається після отримання листа від своєї померлої до початку гри дружини Мері.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 2024

Ціна:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Steam: TBA

Senua's Saga: Hellblade 2

Senua's Saga: Hellblade 2 — це пригодницька гра від третьої особи, розроблена Ninja Theory і видається Xbox Game Studios. Вона є прямим продовженням гри Hellblade: Senua's Sacrifice, випущеної у 2017 році. У грі гравці знову беруть на себе роль Сенуа, молодої жінки, яка страждає від шизофренічного психозу. У першій грі Сенуа вирушила в подорож у Хель, щоб урятувати душу свого коханого Діла. У новій грі Сенуа знову вирушає у подорож, цього разу до Країни Богів, щоб помститися за вбивство свого народу.

Гра буде використовувати Unreal Engine 5, щоб забезпечити приголомшливу графіку та реалістичні візуальні ефекти. Ninja Theory також використовує технологію захоплення руху та голосу, щоб створити більш переконливий та емоційний досвід.

Платформи: PC, Xbox Series X/S, Xbox One

Дата: 2024

Ціна:

Xbox: TBA

Steam: TBA

Assassin's Creed Codename Red

Assassin's Creed Codename Red — це гра в серії Assassin's Creed, розроблена Ubisoft Quebec. Дія гри відбувається у феодальній Японії, одному з найпопулярніших побажань фанатів серії. Гравцям належить взяти на себе роль ніндзя, який бореться з Тамплієрами за свободу Японії.

Гра буде використовувати Unreal Engine 5, щоб забезпечити приголомшливу графіку та реалістичні візуальні ефекти. Ubisoft також використовує технологію захвату руху та голосу, щоб створити більш переконливий та емоційний досвід.

УAssassin's Creed Codename Red буде більше боїв, ніж у попередніх іграх серії. Гравці зможуть використовувати різні види зброї та техніки ніндзя, щоб боротися зі своїми ворогами. Вони також зможуть використовувати свої скритність та обман, щоб залишатися непоміченими.

Платформи: PC,PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 2024

Ціна:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Ubisoft Store: TBA

Frostpunk 2

Frostpunk 2 — це друга частина стратегії про виживання в умовах льодовикового періоду, де людям належить робити все можливе задля того, щоб залишитися живими. Гравці беруть на себе роль керуючого поселенням людей, які вижили після кінця світу, що повинен контролювати життя в місті, розпорядок дня працівників, раціони та багато іншого. Події другої частини розгортаються через тридцять років після "крижаного апокаліпсису", коли з'ясувалося, що на Землі вижило чимало людей.

Платформи: PC

Дата: 2024

Ціна:

Steam: TBA

Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws — це пригодницький екшен, що розгортається у всесвіті "Зоряних воєн" між подіями фільмів "Імперія завдає удару у відповідь" (Епізод 5) і "Повернення джедая" (Епізод 6). Основним персонажем є злодійка на ім'я Кей Весс (Умберлі Гонсалес), яка вирушає у космічну пригоду з метою здійснити один із найбільших пограбувань в історії Зовнішнього кільця. Разом зі своїми союзниками вона має намір розпочати нове життя з чистого аркуша, при цьому зіштовхуючись із викликами як з боку Імперії, так і з боку підпільних організацій.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 2024

Ціна:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Ubisoft Store: TBA

