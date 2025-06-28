Самая дорогая монета в Украине — как она выглядит (фото)

Самая дорогая монета в Украине — сколько стоит и где ее найти
Нумизматика сейчас — это не только о поиске раритетных и крайне редких экземпляров монет. Коллекционеров часто интересуют и более современные монеты.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какая монета в Украине сейчас является самой дорогой.
Подробнее о самой дорогой монете в Украине
Сейчас самой дорогой монетой в Украине считается юбилейная монета, которую посвятили футбольному Чемпионату Европы в 2012 году, говорится в Каталоге нумизматической продукции НБУ. На Монетном дворе ее отчеканили из 500 граммов золота.
На аверсе монеты изобразили малый Государственный Герб Украины, а также официальный логотип УЕФА Евро-2012 с использованием цветной эмали. По кругу монеты есть силуэты архитектурных памятников городов, в который проходили футбольные поединки турнира.
На обратной стороне монеты поместили изображение на футбольную тематику: на первом плане — силуэт футболиста с мячом, на втором — двое полевых игроков и голкипер.
Всего было отчеканено 110 штук монет. Цена одной такой монеты на момент выпуска составляла почти 350 тыс. гривен.
Напомним, что самой старой валютой в мире считается британский фунт стерлингов. Первые упоминания об этих деньгах датируются 760 годом. Узнавайте также, существуют купюры с номиналом более 100 долларов.
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