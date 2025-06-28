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Главная Финансы Самая дорогая монета в Украине — сколько стоит и где ее найти

Самая дорогая монета в Украине — сколько стоит и где ее найти

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Дата публикации 28 июня 2025 13:35
Самая дорогая монета в Украине — как она выглядит (фото)
Работница в монетном дворе. Фото: УНИАН
Ключові моменти Подробнее о самой дорогой монете в Украине

Нумизматика сейчас — это не только о поиске раритетных и крайне редких экземпляров монет. Коллекционеров часто интересуют и более современные монеты.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какая монета в Украине сейчас является самой дорогой.

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Подробнее о самой дорогой монете в Украине

Сейчас самой дорогой монетой в Украине считается юбилейная монета, которую посвятили футбольному Чемпионату Европы в 2012 году, говорится в Каталоге нумизматической продукции НБУ. На Монетном дворе ее отчеканили из 500 граммов золота.

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Самая дорогая монета Украины посвящена Евро-2012. Фото: Нацбанк

На аверсе монеты изобразили малый Государственный Герб Украины, а также официальный логотип УЕФА Евро-2012 с использованием цветной эмали. По кругу монеты есть силуэты архитектурных памятников городов, в который проходили футбольные поединки турнира.

На обратной стороне монеты поместили изображение на футбольную тематику: на первом плане — силуэт футболиста с мячом, на втором — двое полевых игроков и голкипер.

Всего было отчеканено 110 штук монет. Цена одной такой монеты на момент выпуска составляла почти 350 тыс. гривен.

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Реверс монеты, которую посвятили Евро 2012. Фото: НБУ

Напомним, что самой старой валютой в мире считается британский фунт стерлингов. Первые упоминания об этих деньгах датируются 760 годом. Узнавайте также, существуют купюры с номиналом более 100 долларов.

НБУ футбол деньги монеты цена
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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