Якщо в Україні піднімуть акцизи на пальне, то акциз на автогаз буде найвищим у Європі

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нещодавно у Верховній Раді був зареєстрований Законопроєкт №11256, який передбачає поетапне щорічне підвищення акцизів на пальне в Україні. Втім, експерти зазначають, що таке підвищення не відповідає директиві Євросоюзу та потребує коригування.

Про це повідомляє Today.ua.

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Чому підвищення акцизів на пальне не відповідає директиві Євросоюзу

Законопроєкт №11256 було зареєстровано у Верховній Раді 13 травня 2024 року. Документ передбачає поетапне щорічне підвищення акцизів на пальне в Україні до 2028 року.

Так, з 1 липня 2024 року пропонується збільшити акциз на бензин з 213 до 242 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне – зі 139 до 177 євро за 1000 літрів, а на автогаз – з 52 до 55 євро за 1000 літрів.

До 1 січня 2028 року акциз на бензин має становити 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне – 330 євро за 1000 літрів, а на автогаз – 277 євро за 1000 літрів. У пояснювальній записці зазначено, що підвищення акцизів на паливо до рівня європейських країн потрібне згідно з директивою Європейського Парламенту і Ради 96/92/ЄС.

При цьому експерти аналітичної агенції "НафтоРинок" вказують, що ця директива встановлює співвідношення мінімальних акцизів на бензин та скраплений газ на рівні 18,63%, тоді як в Україні це співвідношення становить 24,36%.

Крім того, директива дозволяє повне або часткове звільнення від податків екологічніших видів енергоресурсів, включаючи автогаз. Таким чином, на думку аналітиків, акциз на автогаз слід зменшити, а не підвищувати.

Експерт "НафтоРинку" Олександр Сіренко зауважив, що якщо в Україні акцизи на паливо будуть підвищені до запропонованого Кабміном рівня, акциз на автогаз стане найвищим у Європі.

Перший етап збільшення акцизів на пальне в Україні має розпочатися 1 липня 2024 року. Проте народні депутати Верховної Ради ще не ухвалили законопроєкт №11256 навіть у першому читанні. Швидше за все, цей документ буде ухвалено у прискореному порядку.

Сіренко вважає, що після збільшення акцизу на паливо 1 липня 2024 року роздрібна ціна автогазу підніметься приблизно на 5 грн за літр та опиниться на позначці у близько 33 грн за літр. Нині середня вартість автогазу становить 26,60 грн за літр, а у Чернігівській та Полтавській областях вже перевищує 27 грн за літр.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів деталі законопроєкту, який стосується підвищення акцизів на пальне в Україні. Документ підтримала робоча група Верховної Ради.

Раніше ми повідомляли, що в Асоціації власників малого та середнього бізнесу попереджають про негативні наслідки від підвищення акцизу на дизель та бензин. Очікується масове закриття бізнесів.