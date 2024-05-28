Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Найбільший акциз в Європі — чому експерти розкритикували підвищення цін на пальне в Україні arrow

Найбільший акциз в Європі — чому експерти розкритикували підвищення цін на пальне в Україні

28 травня 2024 14:31
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Якщо в Україні піднімуть акцизи на пальне, то акциз на автогаз буде найвищим у Європі
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Нещодавно у Верховній Раді був зареєстрований Законопроєкт №11256, який  передбачає поетапне щорічне підвищення акцизів на пальне в Україні. Втім, експерти зазначають, що таке підвищення не відповідає директиві Євросоюзу та потребує коригування.

Про це повідомляє Today.ua.

Читайте також:

Чому підвищення акцизів на пальне не відповідає директиві Євросоюзу

Законопроєкт №11256 було зареєстровано у Верховній Раді 13 травня 2024 року. Документ передбачає поетапне щорічне підвищення акцизів на пальне в Україні до 2028 року.

Так, з 1 липня 2024 року пропонується збільшити акциз на бензин з 213 до 242 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне – зі 139 до 177 євро за 1000 літрів, а на автогаз – з 52 до 55 євро за 1000 літрів.

До 1 січня 2028 року акциз на бензин має становити 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне – 330 євро за 1000 літрів, а на автогаз – 277 євро за 1000 літрів. У пояснювальній записці зазначено, що підвищення акцизів на паливо до рівня європейських країн потрібне згідно з директивою Європейського Парламенту і Ради 96/92/ЄС.

При цьому експерти аналітичної агенції "НафтоРинок" вказують, що ця директива встановлює співвідношення мінімальних акцизів на бензин та скраплений газ на рівні 18,63%, тоді як в Україні це співвідношення становить 24,36%.

Крім того, директива дозволяє повне або часткове звільнення від податків екологічніших видів енергоресурсів, включаючи автогаз. Таким чином, на думку аналітиків, акциз на автогаз слід зменшити, а не підвищувати.

Експерт "НафтоРинку" Олександр Сіренко зауважив, що якщо в Україні акцизи на паливо будуть підвищені до запропонованого Кабміном рівня, акциз на автогаз стане найвищим у Європі.

Перший етап збільшення акцизів на пальне в Україні має розпочатися 1 липня 2024 року. Проте народні депутати Верховної Ради ще не ухвалили законопроєкт №11256 навіть у першому читанні. Швидше за все, цей документ буде ухвалено у прискореному порядку.

Сіренко вважає, що після збільшення акцизу на паливо 1 липня 2024 року роздрібна ціна автогазу підніметься приблизно на 5 грн за літр та опиниться на позначці у близько 33 грн за літр. Нині середня вартість автогазу становить 26,60 грн за літр, а у Чернігівській та Полтавській областях вже перевищує 27 грн за літр.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів деталі законопроєкту, який стосується підвищення акцизів на пальне в Україні. Документ підтримала робоча група Верховної Ради.

Раніше ми повідомляли, що в Асоціації власників малого та середнього бізнесу попереджають про негативні наслідки від підвищення акцизу на дизель та бензин. Очікується масове закриття бізнесів.

ціни на паливо
бензин
АЗС
ціни в Україні
акцизи
автогаз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби