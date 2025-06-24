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Главная Финансы Нафтогаз сделал заявление о долгах в платежках — что надо знать

Нафтогаз сделал заявление о долгах в платежках — что надо знать

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 08:50
Нафтогаз объяснил, как избежать появления долгов в квитанциях — правила оплаты в 2025 году
Квитанции и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Почему накапливаются долги за потребленный газ Нужно ли платить за услуги ЖКХ тем, кто за границей

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали советы, как избежать задолженности в коммунальных платежках за потребленный ресурс, назвав основные правила оплаты в 2025 году. Также рассказали, когда формируется расчетный объем, который может отличаться от фактического потребления природного газа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза.

Почему накапливаются долги за потребленный газ

Как рассказали в компании, причинами появления задолженности в платежках могут быть распространенные ошибки самих потребителей природного газа.

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Для того, чтобы избежать накопления долга за потребленный газ, клиентам желательно придерживаться нескольких простых, но важных правил:

  1. Нужно рассчитываться за газ вовремя — до 25 числа каждого месяца. В противном случае несвоевременная или частичная оплата может привести к накоплению задолженности, даже если объемы потребления были небольшие.
  2. Необходимо быть внимательным при осуществлении оплаты. Для этого нужно тщательно проверить, правильно ли указан лицевой счет и реквизиты компании.
  3. Нужно передавать точные показатели с прибора учета ежемесячно. Такое правило поможет избежать расчетных объемов, которые могут отличаться от реального потребления.
Нафтогаз
Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

"Эти простые шаги — своевременность, внимательность и контроль — помогут не беспокоиться о возникновении возможной задолженности и избежать лишних хлопот", — сообщили в компании.

В случае возникновения вопросов по задолженности, клиенты могут обратиться за разъяснениями на е-адрес client@gas.ua или через чат-боты для удобного обслуживания:

  • Telegram: @GASUA;
  • Viber: GASUA.

Если человек накапливает долги, то поставщик может подать в суд. В случае вынесения решения о взыскании задолженности исполнитель будет иметь право:

  • арестовывать имущество должников;
  • арестовывать банковские счета, с которых будут списывать сумму для погашения долга.

Нужно ли платить за услуги ЖКХ тем, кто за границей

Согласно статье 7 закона "О жилищно-коммунальных услугах", граждане, которые более 30 дней не проживают в квартире или доме, имеют право не платить за коммунальные услуги.

Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением к поставщику услуг. При себе нужно иметь справку или документ, подтверждающий непроживание в доме. Отправить заявление и документы поставщику можно также онлайн или по почте.

Однако гражданам все равно придется платить за отопление и управление многоквартирным домом, даже если не проживают в квартире более 30 суток.

Ранее мы писали, сколько будет стоить 1 куб. м природного газа с 1 сентября. В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" сообщили, что тариф будет действовать на прежнем уровне.

Также сообщали о том, почему уплаченные средства за распределение газа могут не зачисляться из-за ошибок при расчете. Клиентам советуют обращаться в "Газсети".

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ деньги долги газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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