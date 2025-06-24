Нафтогаз объяснил, как избежать появления долгов в квитанциях — правила оплаты в 2025 году

Нафтогаз сделал заявление о долгах в платежках — что надо знать
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали советы, как избежать задолженности в коммунальных платежках за потребленный ресурс, назвав основные правила оплаты в 2025 году. Также рассказали, когда формируется расчетный объем, который может отличаться от фактического потребления природного газа.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза.
Почему накапливаются долги за потребленный газ
Как рассказали в компании, причинами появления задолженности в платежках могут быть распространенные ошибки самих потребителей природного газа.
Для того, чтобы избежать накопления долга за потребленный газ, клиентам желательно придерживаться нескольких простых, но важных правил:
- Нужно рассчитываться за газ вовремя — до 25 числа каждого месяца. В противном случае несвоевременная или частичная оплата может привести к накоплению задолженности, даже если объемы потребления были небольшие.
- Необходимо быть внимательным при осуществлении оплаты. Для этого нужно тщательно проверить, правильно ли указан лицевой счет и реквизиты компании.
- Нужно передавать точные показатели с прибора учета ежемесячно. Такое правило поможет избежать расчетных объемов, которые могут отличаться от реального потребления.
"Эти простые шаги — своевременность, внимательность и контроль — помогут не беспокоиться о возникновении возможной задолженности и избежать лишних хлопот", — сообщили в компании.
В случае возникновения вопросов по задолженности, клиенты могут обратиться за разъяснениями на е-адрес client@gas.ua или через чат-боты для удобного обслуживания:
- Telegram: @GASUA;
- Viber: GASUA.
Если человек накапливает долги, то поставщик может подать в суд. В случае вынесения решения о взыскании задолженности исполнитель будет иметь право:
- арестовывать имущество должников;
- арестовывать банковские счета, с которых будут списывать сумму для погашения долга.
Нужно ли платить за услуги ЖКХ тем, кто за границей
Согласно статье 7 закона "О жилищно-коммунальных услугах", граждане, которые более 30 дней не проживают в квартире или доме, имеют право не платить за коммунальные услуги.
Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением к поставщику услуг. При себе нужно иметь справку или документ, подтверждающий непроживание в доме. Отправить заявление и документы поставщику можно также онлайн или по почте.
Однако гражданам все равно придется платить за отопление и управление многоквартирным домом, даже если не проживают в квартире более 30 суток.
Ранее мы писали, сколько будет стоить 1 куб. м природного газа с 1 сентября. В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" сообщили, что тариф будет действовать на прежнем уровне.
Также сообщали о том, почему уплаченные средства за распределение газа могут не зачисляться из-за ошибок при расчете. Клиентам советуют обращаться в "Газсети".
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