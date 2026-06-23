Нафтогаз призвал купить устройство за 1 200 грн: кому необходим

Газовая плита, расчеты, счета. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине граждане, у которых дома установлены газовые плиты, обязаны заботиться о своей безопасности. В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рекомендовали обратить внимание на широкий спектр устройств, которые обеспечат регулярный контроль качества воздуха и помогут отслеживать утечки газа, стоимость которых может быть бюджетной, в зависимости от функционала.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Новини.LIVE.

Почему необходимо усилить безопасность домов владельцам газовых плит

По данным Нафтогаза, именно газовая плита считается одним из самых опасных объектов в доме. Несмотря на то, что голубое топливо является надежным источником энергии в быту, его использование всегда сопряжено с рисками для безопасности собственной семьи и всего дома.

В связи с этим гражданам рекомендуют установить простой прибор, способный спасти жизнь и уберечь от катастрофических последствий. Речь идет о приобретении сигнализатора природного газа, предназначенного для мониторинга утечек. Такое устройство станет залогом безопасности для потребителей, независимо от того, идет ли речь о:

трубопроводном газе;

газе в баллонах.

Сигнализатор будет непрерывно анализировать воздух в помещении. В случае угрозы, связанной с появлением опасных веществ, он будет предупреждать об этом звуковым сигналом.

Особенность таких устройств заключается в том, что они срабатывают именно при появлении опасной концентрации веществ на начальной стадии. Модернизированные модели приборов обладают широким функционалом. Некоторые из них способны к:

автоматическому перекрытию подачи природного газа;

самостоятельной активации вентиляции;

задействования других систем безопасности для предотвращения отравления/взрыва.

По информации газовиков, такие приборы необходимы для своевременного реагирования на утечки газа и предотвращения чрезвычайных ситуаций в целом.

Сколько стоят стабилизаторы газа в июне

Клиентам Нафтогаза доступны различные сигнализаторы газа. В частности, недорогие и надежные варианты обойдутся примерно в 1 200 грн. Соответствующее устройство сможет фиксировать метан, пропан-бутан, угарный газ. Порог срабатывания при появлении 1% метана, 0,4% пропан-бутана, 0,005% угарного газа. Гарантированный срок службы в среднем составляет восемь лет.

Несколько дороже стоят приборы с дополнительными функциями. В частности, в 2 440 грн обойдется газосигнализатор для обнаружения угарного газа без возможности управления внешними устройствами. Срабатывает при появлении угарного газа в концентрации 50 ppm — сигнал тревоги через 90 минут, при 100 ppm — через 10 минут, при 300 ppm — через 3 минуты.

В то же время газовый сигнализатор с порогом срабатывания по метану в 0,5% и угарному газу в 0,005% стоит 4 170 грн. При этом предусмотрен переключающий "сухой" контакт реле для:

передачи сигнала срабатывания на пульт сигнализации;

светозвуковой прибор;

вытяжку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты Нафтогаза могут самостоятельно инициировать проверку качества газа. Для этого были разработаны специальные правила процедуры обращения. Если проверка подтвердит факт несоответствия показателей, то потребителю должны предоставить компенсацию, а если нет, то клиент будет обязан компенсировать расходы.

Еще Новини.LIVE сообщали, что Нафтогаз создал новое приложение "Куб", которое позволяет передавать данные со счетчиков и оплачивать газ. Раньше за такую услугу взималась комиссия, однако в начале лета 2026 года компания решила ее отменить. Теперь можно производить расчеты за газ с комиссией 0%.