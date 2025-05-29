Возврат денег из оплаты за газ Нафтогазу — что необходимо сделать

Нафтогаз возвращает средства из оплаты за газ — что надо знать
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, когда возможен возврат средств из оплаты счетов за природный газ. Такая процедура имеет свои особенности и применяется только при определенных обстоятельствах.
Об этом говорится в материалах компании.
Когда Нафтогаз возвращает средства из оплаты за газ
В компании отмечают, что иногда возникают ситуации, когда Нафтогаз возвращает средства своим клиентам. Такое может случиться, когда потребитель совершил ошибочную оплату за "голубое топливо".
Поскольку в Нафтогазе предусмотрели подобные случаи, для этого создали специальную инструкцию по возврату уплаченных денег.
Возврат ошибочно присланных средств на счета клиентов возможен исключительно при соблюдении утвержденных требований. Если граждане не обратятся с необходимым заявлением и пакетом документов, автоматического возврата не будет.
Какие нужны документы для возврата средств
Как рассказали в Нафтогазе, возврат средств по оплате счетов за природный газ возможен, если клиенты напишут заявление о возврате средств на имя компании с описанием ситуации, а также датой и подписью.
Необходимо приложить следующие документы:
- паспорт гражданина;
- копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- платежный документ об осуществленной оплате (квитанция/чек/ банковская выписка).
Нужно указать номер телефона, адрес электронной почты.
"Если средства необходимо вернуть на карту, пришлите дополнительно справку с реквизитами банка. Если необходимо перенести деньги с одного лицевого счета на другой, укажите в заявлении оба лицевых счета и сумму, которую необходимо перенести с одного счета на другой", — сообщают в компании.
Заявление вместе с документами надо отправить:
- на е-почту Нафтогаза — client@gas.ua;
- почтовым отправлением — г. Кропивницкий, индекс 25009, ул. Соборная, 1А, ООО "ГК "Нафтогаз Украины".
Ранее мы рассказывали, что тарифы в Украине в июне будут находиться на прежнем уровне. Цена на природный газ заморожена в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после отмены.
Также сообщалось, что несмотря на то, что страна хочет увеличить объемы импорта электроэнергии и природного газа в 2025 году, украинцам можно не волноваться о подорожании коммунуслуг. Тарифы останутся неизменными.
Читайте Новини.LIVE!