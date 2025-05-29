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Нафтогаз возвращает средства из оплаты за газ — что надо знать

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Дата публикации 29 мая 2025 09:01
Возврат денег из оплаты за газ Нафтогазу — что необходимо сделать
Счета за коммуналку и деньги. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, когда возможен возврат средств из оплаты счетов за природный газ. Такая процедура имеет свои особенности и применяется только при определенных обстоятельствах.

Об этом говорится в материалах компании.

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Когда Нафтогаз возвращает средства из оплаты за газ

В компании отмечают, что иногда возникают ситуации, когда Нафтогаз возвращает средства своим клиентам. Такое может случиться, когда потребитель совершил ошибочную оплату за "голубое топливо".

Поскольку в Нафтогазе предусмотрели подобные случаи, для этого создали специальную инструкцию по возврату уплаченных денег.

Возврат ошибочно присланных средств на счета клиентов возможен исключительно при соблюдении утвержденных требований. Если граждане не обратятся с необходимым заявлением и пакетом документов, автоматического возврата не будет.

Нафтогаз
Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Какие нужны документы для возврата средств

Как рассказали в Нафтогазе, возврат средств по оплате счетов за природный газ возможен, если клиенты напишут заявление о возврате средств на имя компании с описанием ситуации, а также датой и подписью.

Необходимо приложить следующие документы:

  • паспорт гражданина;
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • платежный документ об осуществленной оплате (квитанция/чек/ банковская выписка).

Нужно указать номер телефона, адрес электронной почты.

"Если средства необходимо вернуть на карту, пришлите дополнительно справку с реквизитами банка. Если необходимо перенести деньги с одного лицевого счета на другой, укажите в заявлении оба лицевых счета и сумму, которую необходимо перенести с одного счета на другой", — сообщают в компании.

Заявление вместе с документами надо отправить:

  • на е-почту Нафтогаза — client@gas.ua;
  • почтовым отправлением — г. Кропивницкий, индекс 25009, ул. Соборная, 1А, ООО "ГК "Нафтогаз Украины".

Ранее мы рассказывали, что тарифы в Украине в июне будут находиться на прежнем уровне. Цена на природный газ заморожена в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после отмены.

Также сообщалось, что несмотря на то, что страна хочет увеличить объемы импорта электроэнергии и природного газа в 2025 году, украинцам можно не волноваться о подорожании коммунуслуг. Тарифы останутся неизменными.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ деньги счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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