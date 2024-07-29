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Нафтогаз предупредил о возможных проблемах с газом — какие регионы под угрозой

29 июля 2024 12:07
Ксения Симонова - Редактор
Нафтогаз предупреждает об угрозе перебоев с газом — в чем причины
Газовая плита и платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинская газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" предупредила о возможных перебоях с газоснабжением. Проблемы возможны в пяти регионах Украины при одном условии.

Об этом говорится в сообщении компании в соцсети Facebook.

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Как отмечается, надежность и бесперебойность поставок газа потребителям, а также обеспечение энергетической безопасности страны зависит от уровня расчетов производителей тепловой энергии.

В целом уровень расчетов производителей улучшается, однако есть регионы, где ситуация значительно хуже.

"Уровень расчетов производителей тепловой энергии с Нафтогаз Трейдинг улучшается. Спасибо регионам, выполняющим свои обязательства вовремя, поддерживая стабильность и надежность газоснабжения. Вместе с тем призываем регионы с низким уровнем расчетов активно работать над обеспечением своевременных платежей", — говорится в сообщении.

По данным компании, самый низкий уровень расчетов фиксируется в пяти областях:

  • Ивано-Франковская — 24%;
  • Донецкая — 41,7%;
  • Днепропетровская — 47,8%;
  • Ровенская — 50,1%;
  • Сумская — 54,4%.

В связи с этим в вышеперечисленных регионах возможны перебои с газоснабжением, если оплата не будет производиться на должном уровне.

 

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Графика. Источник: Fb Нафтогаз Трейдинг

Примечательно то, что в пяти регионах страны расчет за потребленный газ произведен на 100%. А именно речь идет о таких областях.

  • Волынская;
  • Закарпатская;
  • Тернопольская;
  • Полтавская;
  • Запорожская.

Достаточно высокий уровень расчетов в Киеве — 97%, Винницкой и Львовской областях — 91,5% и 90,7% соответственно.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе 2024 года украинцы будут платить за коммунальные услуги по действующим тарифам. Цены на электроэнергию, газ и воду останутся неизменными.

Также писали, что президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, в которой украинцы просили отменить повышение цен на электроэнергию во время войны. Глава государства дал ряд распоряжений.

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