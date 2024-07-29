Нафтогаз предупреждает об угрозе перебоев с газом — в чем причины

Нафтогаз предупредил о возможных проблемах с газом — какие регионы под угрозой
Украинская газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" предупредила о возможных перебоях с газоснабжением. Проблемы возможны в пяти регионах Украины при одном условии.
Об этом говорится в сообщении компании в соцсети Facebook.
Что угрожает газоснабжению в регионах
Как отмечается, надежность и бесперебойность поставок газа потребителям, а также обеспечение энергетической безопасности страны зависит от уровня расчетов производителей тепловой энергии.
В целом уровень расчетов производителей улучшается, однако есть регионы, где ситуация значительно хуже.
"Уровень расчетов производителей тепловой энергии с Нафтогаз Трейдинг улучшается. Спасибо регионам, выполняющим свои обязательства вовремя, поддерживая стабильность и надежность газоснабжения. Вместе с тем призываем регионы с низким уровнем расчетов активно работать над обеспечением своевременных платежей", — говорится в сообщении.
По данным компании, самый низкий уровень расчетов фиксируется в пяти областях:
- Ивано-Франковская — 24%;
- Донецкая — 41,7%;
- Днепропетровская — 47,8%;
- Ровенская — 50,1%;
- Сумская — 54,4%.
В связи с этим в вышеперечисленных регионах возможны перебои с газоснабжением, если оплата не будет производиться на должном уровне.
Примечательно то, что в пяти регионах страны расчет за потребленный газ произведен на 100%. А именно речь идет о таких областях.
- Волынская;
- Закарпатская;
- Тернопольская;
- Полтавская;
- Запорожская.
Достаточно высокий уровень расчетов в Киеве — 97%, Винницкой и Львовской областях — 91,5% и 90,7% соответственно.
Что еще стоит знать
Напомним, в августе 2024 года украинцы будут платить за коммунальные услуги по действующим тарифам. Цены на электроэнергию, газ и воду останутся неизменными.
Также писали, что президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, в которой украинцы просили отменить повышение цен на электроэнергию во время войны. Глава государства дал ряд распоряжений.
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