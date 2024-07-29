Нафтогаз попереджає про загрозу перебоїв з газом — у чому причини

Нафтогаз попередив про можливі проблеми з газом — які регіони під загрозою
Українська газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" попередила про можливі перебої з газопостачанням. Проблеми можливі у п'яти регіонах України за однієї умови.
Про це йдеться у повідомленні компанії у соцмережі Facebook.
Що загрожує газопостачанню в регіонах
Як зазначається, надійність та безперебійність постачання газу споживачам, а також забезпечення енергетичної безпеки країни залежить від рівня розрахунків виробників теплової енергії.
Хоч загалом рівень розрахунків виробників покращується, однак є регіони, де ситуація значно гірша.
"Рівень розрахунків виробників теплової енергії з Нафтогаз Трейдинг покращується. Дякуємо регіонам, що виконують свої зобов’язання вчасно, підтримуючи стабільність і надійність газопостачання. Разом з тим, закликаємо регіони з низьким рівнем розрахунків активно працювати над забезпеченням своєчасних платежів", — йдеться у повідомленні.
За даними компанії, найнижчий рівень розрахунків фіксують у п'яти областях:
- Івано-Франківська — 24%;
- Донецька — 41,7%;
- Дніпропетровська — 47,8%;
- Рівненська — 50,1%;
- Сумська — 54,4%.
У зв'язку з цим у вищеперелічених регіонах можливі перебої із газопостачанням, якщо оплата не буде виконуватися на належному рівні.
Примітно те, що в п'яти регіонах країни розрахунок за спожитий газ було здійснено на 100%. А саме йдеться про такі області.
- Волинська;
- Закарпатська;
- Тернопільська;
- Полтавська;
- Запорізька.
Доволі високий рівень розрахунків у Києві — 97%, Вінницькій та Львівській областях — 91,5% та 90,7% відповідно.
Що ще варто знати
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