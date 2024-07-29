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Нафтогаз попередив про можливі проблеми з газом — які регіони під загрозою

29 липня 2024 12:07
Ксенія Симонова - Редактор
Нафтогаз попереджає про загрозу перебоїв з газом — у чому причини
Газова плита та платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українська газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" попередила про можливі перебої з газопостачанням. Проблеми можливі у п'яти регіонах України за однієї умови.

Про це йдеться у повідомленні компанії у соцмережі Facebook.

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Як зазначається, надійність та безперебійність постачання газу споживачам, а також забезпечення енергетичної безпеки країни залежить від рівня розрахунків виробників теплової енергії.

Хоч загалом рівень розрахунків виробників покращується, однак є регіони, де ситуація значно гірша.

"Рівень розрахунків виробників теплової енергії з Нафтогаз Трейдинг покращується. Дякуємо регіонам, що виконують свої зобов’язання вчасно, підтримуючи стабільність і надійність газопостачання. Разом з тим, закликаємо регіони з низьким рівнем розрахунків активно працювати над забезпеченням своєчасних платежів", — йдеться у повідомленні.

За даними компанії, найнижчий рівень розрахунків фіксують у п'яти областях:

  • Івано-Франківська — 24%;
  • Донецька — 41,7%;
  • Дніпропетровська — 47,8%;
  • Рівненська — 50,1%;
  • Сумська — 54,4%.

У зв'язку з цим у вищеперелічених регіонах можливі перебої із газопостачанням, якщо оплата не буде виконуватися на належному рівні.

 

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Графіка. Джерело: Fb Нафтогаз Трейдинг

Примітно те, що в п'яти регіонах країни розрахунок за спожитий газ було здійснено на 100%. А саме йдеться про такі області.

  • Волинська;
  • Закарпатська;
  • Тернопільська;
  • Полтавська;
  • Запорізька.

Доволі високий рівень розрахунків у Києві — 97%, Вінницькій та Львівській областях — 91,5% та 90,7% відповідно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні 2024 року українці сплачуватимуть за комунальні послуги за чинними тарифами. Ціни на електроенергію, газ та воду залишатимуться незмінними.

Також писали, що президент Володимир Зеленський дав відповідь на електронну петицію, в якій українці просили скасувати підвищення цін на електроенергію під час війни. Глава держави дав низку розпоряджень.

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