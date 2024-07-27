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Тарифи на світло, газ та воду з 1 серпня — які зміни чекають українців наступного місяця

27 липня 2024 11:50
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Нові тарифи на комуналку з 1 серпня — які будуть ціни на світло, газ та воду в Україні
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У серпні 2024 року українці сплачуватимуть за комунальні послуги за чинними тарифами. Ціни на електроенергію, газ та воду залишатимуться незмінними.

Новини.LIVE розповідає, як зміняться тарифи з 1 серпня на електроенергію, воду та газ в Україні.

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Які будуть ціни на електроенергію у серпні

В серпні вартість електроенергії для споживачів залишиться на рівні 4,32 грн за кВт-год, що було встановлено з 1 червня і продовжить діяти протягом літа. Але власники двозонних лічильників зможуть заощаджувати, оскільки з 23:00 до 07:00 електроенергія коштуватиме лише 2,16 грн за кВт-год.

Тарифи на газ і воду з 1 серпня

Тариф на газ для побутових споживачів становить 7,96 грн за кубометр, відповідно до рішення "Нафтогазу України", який обслуговує більшість населення. Цей "фіксований" тариф залишиться без змін до квітня 2025 року завдяки діючому урядовому мораторію на підвищення цін. Інші постачальники пропонують газ за цінами від 7,7 до 9,9 грн за кубометр.

Тарифи на воду у серпні залишаються стабільними, незважаючи на неодноразові спроби НКРЕКП їх підвищити. Водоканали наголошують на необхідності коригування тарифів через зростання витрат на електроенергію та реагенти.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський дав відповідь на електронну петицію, в якій українці просили скасувати підвищення цін на електроенергію під час війни. Глава держави дав низку розпоряджень.

Ми також писали, що з 1 серпня 2024 року українці отримають житлові субсидії на неопалювальний сезон у підвищеному розмірі у зв'язку зі зростанням деяких тарифів. Для всіх отримувачів новий розмір перерахують автоматично.

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