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Главная Финансы Нафтогаз объяснил, как правильно платить за газ — что надо знать

Нафтогаз объяснил, как правильно платить за газ — что надо знать

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 13:35
Нафтогаз и оплата за газ — о чем должен знать каждый украинец
Человек держит в руках квитанцию за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" призвала украинцев, которые онлайн оплачивают счета за газ, внимательно относиться к заполнению данных при оплате. Ошибки могут привести к тому, что деньги клиентов вовремя не зачислятся и, как следствие, возникнет долг.

Об этом говорится в сообщении компании на странице в социальной сети Facebook.

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Отмечается, что бумажные платежки за июнь 2025 года для потребителей уже сформированы, их постепенно присылают абонентам. Тем временем граждан, которые используют другие сервисы для оплаты, призывают внимательно относиться к процессу: даже из-за маленькой ошибки, например если вписать цифру не в то поле, или неправильно выбрать поставщика, средства могут не зачислиться или вообще попадут на неправильный счет.

Для того чтобы таких проблем не возникало, нужно:

  • правильно указывать лицевой счет;
  • убедиться, что получателем платежа указано ГК "Нафтогаз Украины".

"Это — гарантия того, что платеж зачислится правильно", — пояснили в Нафтогазе.

Как платить за газ онлайн

Украинцы могут выбирать между тремя доступными методами:

  • через личный кабинет на сайте my.gas.ua;
  • через официальные чат-боты GASUA в Viber и Telegram;
  • на сайте gas.ua, где регистрация не требуется.

Ранее мы рассказывали, что Нафтогаз договорился о стратегическом партнерстве с глобальным энергетическим предприятием Baker Hughes. Согласно договору, компании будут разрабатывать решения по газо- и нефтедобыче.

Напомним также о нефтегазовом потенциале Черного моря. Мы рассказывали о полезных ископаемых, которые добывают со дна бассейна.

коммунальные услуги Нафтогаз оплата квитанция платежки
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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