Нафтогаз и оплата за газ — о чем должен знать каждый украинец

Человек держит в руках квитанцию за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" призвала украинцев, которые онлайн оплачивают счета за газ, внимательно относиться к заполнению данных при оплате. Ошибки могут привести к тому, что деньги клиентов вовремя не зачислятся и, как следствие, возникнет долг.

Об этом говорится в сообщении компании на странице в социальной сети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Подробнее об оплате счетов от Нафтогаза

Отмечается, что бумажные платежки за июнь 2025 года для потребителей уже сформированы, их постепенно присылают абонентам. Тем временем граждан, которые используют другие сервисы для оплаты, призывают внимательно относиться к процессу: даже из-за маленькой ошибки, например если вписать цифру не в то поле, или неправильно выбрать поставщика, средства могут не зачислиться или вообще попадут на неправильный счет.

Для того чтобы таких проблем не возникало, нужно:

правильно указывать лицевой счет;

убедиться, что получателем платежа указано ГК "Нафтогаз Украины".

"Это — гарантия того, что платеж зачислится правильно", — пояснили в Нафтогазе.

Как платить за газ онлайн

Украинцы могут выбирать между тремя доступными методами:

через личный кабинет на сайте my.gas.ua;

через официальные чат-боты GASUA в Viber и Telegram;

на сайте gas.ua, где регистрация не требуется.

Ранее мы рассказывали, что Нафтогаз договорился о стратегическом партнерстве с глобальным энергетическим предприятием Baker Hughes. Согласно договору, компании будут разрабатывать решения по газо- и нефтедобыче.

Напомним также о нефтегазовом потенциале Черного моря. Мы рассказывали о полезных ископаемых, которые добывают со дна бассейна.