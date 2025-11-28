Доплаты к пенсиям по возрасту — кто из пенсионеров и почему не получит дополнительные выплаты

Пенсионерка. Фото: Новини.LIVE

В Украине пенсионерам, достигшим определенного возраста, предоставляются так называемые возрастные надбавки к пенсионным выплатам. Однако рассчитывать на дополнительные деньги могут не все граждане.

Надбавки к пенсии по возрасту

В Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определено, что возрастные надбавки предоставляются пенсионерам, когда им исполняется 70, 75 и 80. Размеры надбавок являются следующими:

до 300 гривен — по достижении 70 лет;

до 456 гривен — по достижении 75 лет;

до 570 гривен — по достижении 80 лет.

Сумма первой доплаты зависит от того, сколько дней в месяце после достижения пенсионером соответствующего возраста. Надбавку начисляют в следующем месяце — это означает, что в декабре 2025 года их впервые начислят пенсионерам, которые отпраздновали День рождения в ноябре.

У кого не будет возрастных надбавок к пенсии

Согласно пенсионному законодательству, возрастными надбавками обеспечиваются не все пенсионеры. Так, дополнительные деньги начисляют только тем лицам, размер пенсий которых не превышает сумму в 10 340,35 гривны.

О чем еще стоит знать

Напомним, с 1 декабря 2025 года нетрудоспособные члены семей Героев Небесной Сотни будут получать большие доплаты к пенсиям. Так, согласно постановлению Кабмина Украины №1499, суммы выплат вырастут до 12 971 гривны.

Кроме этого, правительство уточнило перечень украинцев, у которых есть право на ежемесячную доплату. Отныне денежное обеспечение полагается не только людям с пенсиями в случае потери кормильца, но и тем, кто получает пенсию по возрасту или по инвалидности.

