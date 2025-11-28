Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Надбавки к пенсии по возрасту платят не всем — причина

Надбавки к пенсии по возрасту платят не всем — причина

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 06:10
Доплаты к пенсиям по возрасту — кто из пенсионеров и почему не получит дополнительные выплаты
Пенсионерка. Фото: Новини.LIVE

В Украине пенсионерам, достигшим определенного возраста, предоставляются так называемые возрастные надбавки к пенсионным выплатам. Однако рассчитывать на дополнительные деньги могут не все граждане.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Надбавки к пенсии по возрасту

В Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определено, что возрастные надбавки предоставляются пенсионерам, когда им исполняется 70, 75 и 80. Размеры надбавок являются следующими:

  • до 300 гривен — по достижении 70 лет;
  • до 456 гривен — по достижении 75 лет;
  • до 570 гривен — по достижении 80 лет.

Сумма первой доплаты зависит от того, сколько дней в месяце после достижения пенсионером соответствующего возраста. Надбавку начисляют в следующем месяце — это означает, что в декабре 2025 года их впервые начислят пенсионерам, которые отпраздновали День рождения в ноябре.

У кого не будет возрастных надбавок к пенсии

Согласно пенсионному законодательству, возрастными надбавками обеспечиваются не все пенсионеры. Так, дополнительные деньги начисляют только тем лицам, размер пенсий которых не превышает сумму в 10 340,35 гривны.

О чем еще стоит знать

Напомним, с 1 декабря 2025 года нетрудоспособные члены семей Героев Небесной Сотни будут получать большие доплаты к пенсиям. Так, согласно постановлению Кабмина Украины №1499, суммы выплат вырастут до 12 971 гривны.

Кроме этого, правительство уточнило перечень украинцев, у которых есть право на ежемесячную доплату. Отныне денежное обеспечение полагается не только людям с пенсиями в случае потери кормильца, но и тем, кто получает пенсию по возрасту или по инвалидности.

Ранее мы рассказывали, почему украинцам, которые хотят выйти на пенсию в 2026 году, лучше проверить свой страховой стаж. От этого показателя зависит, можно ли будет уйти на заслуженный отдых раньше. Еще мы писали, что некоторым пенсионерам в 2025 году повысят выплаты. Часть доплат ПФУ назначат автоматически, а другие нужно будет оформлять лично.

деньги пенсионеры Пенсионный Фонд пенсия доплаты
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации