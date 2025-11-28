Доплати до пенсій за віком — хто з пенсіонерів і чому не отримає додаткові виплати

Пенсіонерка. Фото: Новини.LIVE

В Україні пенсіонерам, які досягли певного віку, надаються так звані вікові надбавки до пенсійних виплат. Однак розраховувати на додаткові гроші можуть не усі громадяни.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Надбавки до пенсії за віком

У Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" визначено, що вікові надбавки надаються пенсіонерам, коли їм виповнюється 70, 75 і 80. Розміри надбавок є такими:

до 300 гривень — після досягнення 70 років;

до 456 гривень — після досягнення 75 років;

до 570 гривень — після досягнення 80 років.

Сума першої доплати залежить від того, скільки днів у місяці після досягнення пенсіонером відповідного віку. Надбавку нараховують наступного місяця — це означає, що у грудні 2025 року їх вперше нарахують пенсіонерам, які відсвяткували День народження у листопаді.

В кого не буде вікових надбавок до пенсії

Відповідно до пенсійного законодавства, віковими надбавками забезпечуються не усі пенсіонери. Так, додаткові гроші нараховують тільки тим особам, розмір пенсій яких не перевищує суму у 10 340,35 гривні.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 грудня 2025 року непрацездатні члени сімей Героїв Небесної Сотні отримуватимуть більші доплати до пенсій. Так, відповідно до постанови Кабміну України №1499, суми виплат зростуть до 12 971 гривні.

Окрім цього, уряд уточнив перелік українців, у яких є право на щомісячну доплату. Відтепер грошове забезпечення належить не тільки людям із пенсіями в разі втрати годувальника, але й тим, хто отримує пенсію за віком або по інвалідності.

Раніше ми розповідали, чому українцям, які хочуть вийти на пенсію у 2026 році, краще перевірити свій страховий стаж. Від цього показника залежить, чи можна буде піти на заслужений відпочинок раніше. Ще ми писали, що деяким пенсіонерам у 2025 році підвищать виплати. Частину доплат ПФУ призначать автоматично, а інші потрібно буде оформлювати особисто.