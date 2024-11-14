Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Прибавки к зарплатам в 2025 году — кто и сколько получит arrow

Прибавки к зарплатам в 2025 году — кто и сколько получит

14 ноября 2024 14:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В Кабмине сказали, кто кроме учителей также начнет получать надбавку с 1 января 2025 года.
Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Недавно Кабинет Министров Украины установил ежемесячную доплату к зарплате учителей в размере 1 000 грн. Ее начнут выплачивать с 1 января. С 1 сентября 2025 года педагоги будут получать 2 000 грн. При этом кроме учителей доплаты будут выплачиваться также другим педагогическим работникам средних школ.

Об этом пишет NV.

Читайте также:

Кто имеет право на прибавку к зарплате

С 1 января 2025 года все педагогические работники общеобразовательных учреждений, а не только учителя, начнут получать ежемесячную доплату. В частности, это касается психологов, руководителей кружков, воспитателей групп продленного дня и других специалистов. Назначение выплат не будет зависеть от стажа и месторасположения учебного заведения.

Доплаты будут введены поэтапно: с 1 января 2025 — в размере 1 000 грн (1 300 грн до налогообложения), а с 1 сентября 2025 — 2 000 грн (2 600 грн до налогообложения).

Эти суммы не являются повышением оклада, а являются дополнительными выплатами, которые будут начисляться ежемесячно до конца года, когда завершится военное положение. Доплаты будут назначаться автоматически, без необходимости выполнения дополнительных действий со стороны педагогов.

Напомним, мы писали, что Кабмин отложил повышение зарплат учителям. Реализацию постановления об увеличении зарплат для учителей планируют начать с года, следующего за годом отмены военного положения в Украине.

Также мы узнали, сколько получают в Украине учителя истории. В среднем педагогам предлагается 14 000 грн.

Кабинет министров зарплаты учителя деньги Украина

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:51 Зима врывается в Киев — синоптики предупредили о погоде завтра

14:42 Укрэнерго планирует строительство воздушных ЛЭП — что известно

Срочная новость

14:40 ВСУ зачищают Купянск после попытки российского наступления

14:33 В Киеве скончался работник ТЦК, выстреливший себе в голову

14:30 Посол спрогнозировал, когда в Украину примут в ЕС и будет мир

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

14:30 Прибавки к зарплатам в 2025 году — кто и сколько получит

14:29 Чиновники порта на Одесчине торговали справками об инвалидности

14:27 На фронте погибла госпитальер Мария-Кристина Двойник

14:17 Ремонт будет дорогим — как ухаживать за складным смартфоном

14:12 Нардеп Одарченко получил 8 лет колонии

14:51 Зима врывается в Киев — синоптики предупредили о погоде завтра

14:42 Укрэнерго планирует строительство воздушных ЛЭП — что известно

Срочная новость

14:40 ВСУ зачищают Купянск после попытки российского наступления

14:33 В Киеве скончался работник ТЦК, выстреливший себе в голову

14:30 Посол спрогнозировал, когда в Украину примут в ЕС и будет мир

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

14:30 Прибавки к зарплатам в 2025 году — кто и сколько получит

14:29 Чиновники порта на Одесчине торговали справками об инвалидности

14:27 На фронте погибла госпитальер Мария-Кристина Двойник

14:17 Ремонт будет дорогим — как ухаживать за складным смартфоном

14:12 Нардеп Одарченко получил 8 лет колонии

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Text

11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

Text

10:38 В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком