В Кабмине сказали, кто кроме учителей также начнет получать надбавку с 1 января 2025 года.

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно Кабинет Министров Украины установил ежемесячную доплату к зарплате учителей в размере 1 000 грн. Ее начнут выплачивать с 1 января. С 1 сентября 2025 года педагоги будут получать 2 000 грн. При этом кроме учителей доплаты будут выплачиваться также другим педагогическим работникам средних школ.

Об этом пишет NV.

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С 1 января 2025 года все педагогические работники общеобразовательных учреждений, а не только учителя, начнут получать ежемесячную доплату. В частности, это касается психологов, руководителей кружков, воспитателей групп продленного дня и других специалистов. Назначение выплат не будет зависеть от стажа и месторасположения учебного заведения.

Доплаты будут введены поэтапно: с 1 января 2025 — в размере 1 000 грн (1 300 грн до налогообложения), а с 1 сентября 2025 — 2 000 грн (2 600 грн до налогообложения).

Эти суммы не являются повышением оклада, а являются дополнительными выплатами, которые будут начисляться ежемесячно до конца года, когда завершится военное положение. Доплаты будут назначаться автоматически, без необходимости выполнения дополнительных действий со стороны педагогов.

Напомним, мы писали, что Кабмин отложил повышение зарплат учителям. Реализацию постановления об увеличении зарплат для учителей планируют начать с года, следующего за годом отмены военного положения в Украине.

Также мы узнали, сколько получают в Украине учителя истории. В среднем педагогам предлагается 14 000 грн.