Надбавка в 35% от минимальной пенсии: кто может оформить в июле

Женщина с телефоном, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине законодательство гарантирует дополнительную финансовую поддержку гражданам, внесшим значительный вклад в развитие родины, которая может достигать 35% от минимальной пенсии. Известно, какие категории населения могут обратиться за оформлением соответствующих выплат в июле 2026 года.

Об особенностях предоставления дополнительной государственной поддержки рассказывает редакция Новини.LIVE.

При каких условиях гарантируются доплаты к пенсии до 35%

В июле этого года украинские граждане смогут оформить специальные доплаты к пенсиям, которые могут колебаться от 23% до 35% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и назначаются за особые заслуги перед Украиной. Их устанавливают за выдающиеся героические поступки или достижения в трудовой сфере.

Особенности назначения таких выплат и список лиц, которые могут на них претендовать, прописаны в законе № 1767 "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

В частности, специальные надбавки назначаются:

Участникам боевых действий (УБД)/ветеранам войны, имеющим ордена за личное мужество и героизм при защите страны. Героям Украины, лицам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя орденами Украины после провозглашения независимости, лицам, имеющим звание "народный" с 1991 года; Гражданам, имеющим государственные награды, почетные звания или статус лауреата государственных премий, в частности звание "Заслуженный". Спортсменам, имеющим чемпионские звания, собственные рекорды, установленные на европейских, мировых, Олимпийских или Паралимпийских соревнованиях. Космонавтам, которые выходили в открытый космос или управляли экспериментальными летательными аппаратами. Матерям, воспитавшим от пяти детей до шестилетнего возраста (а также усыновившим). Лицам, признанным борцами за независимость Украины в соответствии с законом "О правовом статусе и почтении памяти борцов за независимость Украины в XX веке".

Размеры выплат и необходимые документы

Нормы пенсионного законодательства предусматривают, что размер ежемесячных надбавок к пенсионным выплатам за особые заслуги может колебаться от 23% до 35% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2026 года.

В этом году показатель вырос (до 2 595 грн), поэтому суммы надбавок изменились следующим образом: от 597 до 908 грн.

В то же время граждане могут иметь право только на один вид надбавок, даже если подпадают под несколько видов.

Выплаты за особые заслуги не могут назначаться автоматически, поэтому, чтобы оформить доплаты к пенсии в июле, украинцы должны обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда и написать заявление. Также его можно подать через электронный портал ПФУ.

К заявлению необходимо приложить следующий пакет документов:

удостоверение;

награды;

дипломы;

справки;

другие официальные документы.

В случае смерти гражданина, имевшего право на доплату, ее могут переоформить ближайшие родственники. В таких обстоятельствах назначается от 70% до 90% от суммы доплаты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие пенсии по инвалидности предусмотрены для украинцев и какие действуют правила их оформления. Суммы зависят от группы инвалидности: в частности, за первую группу начисляется 100% от пенсии по возрасту, за вторую — 90%, а за третью — 50%. Для оформления выплат необходимо иметь специальный пакет документов.

Также Новини.LIVE сообщали, кому в конце лета ПФУ выплатит пособие к основному размеру пенсии. Некоторые категории украинцев будут иметь право на разные суммы в зависимости от имеющегося статуса. В частности, некоторым выплатят 450 грн, а максимальный размер помощи может достигать 3 100 грн.