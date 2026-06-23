Надбавка к пенсии в 35%: кому из украинцев могут начислить

Пожилая женщина, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине предусмотрены специальные надбавки к пенсии для граждан, имеющих особые заслуги перед государством. В частности, известно, кто может оформить начисление в размере 35 % от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на одно из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто имеет право на доплату к пенсии в 2026 году

Речь идет о начислении специальной надбавки к пенсии для женщин, имеющих особые заслуги перед родиной. А именно — для многодетных матерей. Сумма доплаты зависит от количества воспитанных детей и размера прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, установленного на начало календарного года (в 2026 году — 2 595 грн).

Соответствующий вопрос регулирует закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Речь идет о надбавке, которую могут получать женщины, воспитавшие не менее пяти детей как минимум до шести лет. Также могут учитываться официально усыновленные дети. Кроме того, соответствующие доплаты могут начисляться отцам.

Такую надбавку могут добавить к основной сумме пенсии:

К пенсии по возрасту; К пенсии по инвалидности; К пенсии в связи с потерей кормильца; К пенсии за выслугу лет.

Градация сумм надбавок к пенсии

Размер выплат может ежегодно меняться, если правительство будет пересматривать прожиточный минимум для нетрудоспособных.

Градация размера надбавок зависит от количества детей. В частности, такая дополнительная выплата начинается при наличии пяти детей с 35% от прожиточного минимума, то есть 908 грн.

В дальнейшем за каждого следующего ребенка будет добавляться по 1%. А именно доплачивают:

за шестерых — 36% (934 грн);

за семерых — 37% (960 грн);

за восем детей — 38% (986 грн);

за девять детей — 39% (1012 грн);

за десять и более детей — 40% (1038 грн).

Если получатель надбавки умрет, то ее часть может быть начислена при оформлении пенсии в связи с потерей кормильца для членов семьи. В таком случае выплата будет равна 70% от суммы доплаты на одного нетрудоспособного члена семьи или 90% — если таких лиц двое и более.

Для того, чтобы получить деньги, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить специальный пакет документов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому обещают начислить пенсию в размере 20 650 грн в июле. Повышенные госгарантии предусмотрены для граждан, имеющих статус участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, которым установлена инвалидность, связанная с аварией. Такая сумма выплачивается с учетом всех доплат и повышений для лиц с инвалидностью I группы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года некоторые категории пенсионеров получат выплату ко Дню Независимости. Размер доплаты будет начинаться от 450 грн и достигать 3 100 грн. Сумма будет зависеть от статуса получателя. В частности, средства будут выделены в соответствии с законом "О жертвах нацистских преследований".