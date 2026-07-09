Начисление больничных: как работает механизм и когда ждать выплат

Врач с пациентом, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности по общему заболеванию должна производиться за счет собственных средств работодателя, далее финансирование больничных ложится на Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В то же время соответствующий механизм оплаты имеет определенные нюансы.

Об этом рассказали в одном из управлений ПФУ, сообщают Новини.LIVE.

Каковы требования к начислению больничных работодателем

В соответствии со статьей 17 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании", выплаты по временной нетрудоспособности начисляются в зависимости от страхового стажа работника.

Речь идет о следующем проценте от его среднего дохода:

до трех лет — в размере 50%;

от трех до пяти лет — в размере 60%;

от пяти до восьми лет — в размере 70%;

свыше восьми лет — в размере 100%.

Согласно правилам, оплата работнику первых пяти дней временной нетрудоспособности должна производиться за счет средств компании. Если этот период превышен, то с 6-го дня страховую выплату должен финансировать ПФУ. В то же время в фонде отметили, что есть важный нюанс: предприятие не может начислять и оплачивать больничный, пока он не закрыт и не получил статус "Готов к выплате".

В ПФУ пояснили, что в процедуре финансового покрытия периода нетрудоспособности основанием для назначения выплат является листок нетрудоспособности с вышеуказанным статусом.

Как правило, электронные больничные приобретают соответствующий статус только через семь дней после даты закрытия (даты окончания периода нетрудоспособности).

В то же время, пока у больничного указан статус "Открыт", его можно изменить или продлить. Согласно действующему законодательству, у работодателей нет юридических оснований для расчета средней заработной платы и начисления выплат на основании незавершенного страхового случая.

Механизм назначения и начисления выплат

В фонде сообщили, что процедура назначения и начисления выплат на предприятии состоит из следующих этапов:

Работодатель должен дождаться изменения статуса документа на «Готов к выплате»; В течение десяти рабочих дней с момента изменения такого статуса предприятие должно назначить выплаты (см. ч. 1 ст. 24 закона о социальном страховании). После принятия решения компания должна начислить оплату за первые пять дней за счет собственных средств. Если срок нетрудоспособности длился дольше, то необходимо оформить заявление-расчет для получения финансирования за остальные дни.

В фонде также отметили, что если работник болеет длительное время, то больничный не остается единственным «открытым» документом, поскольку врач должен закрыть один листок нетрудоспособности и открыть следующий для продления.

Как только первый листок нетрудоспособности (первичный) будет закрыт и через семь дней станет "Готовым к оплате", его должны принять для выплаты.

Учитывая это, по первому больничному можно получить выплату, не дожидаясь закрытия всего периода в виде последующих листов-продлений нетрудоспособности.

Что касается сроков выплаты, то оплата первых пяти дней болезни должна производиться в ближайший после назначения день, установленный для выплаты зарплаты (аванса/основной зарплаты).

Таким образом, не стоит ожидать начисления по больничному, если в кабинете страхователя присутствует статус "Открыт". Выплаты возможны после закрытия документа, истечения семидневного срока и изменения статуса.

Далее ПФУ должен обработать заявление-расчет по листу нетрудоспособности и принять решение о предоставлении страховой выплаты. После этого:

в течение трех рабочих дней должно осуществить перечисление средств на отдельный счет страхователя;

компания, получив средства от ПФУ, должна не позднее ближайшего дня, установленного для выплаты зарплаты, произвести начисление пособия застрахованному работнику.

Еще Новини.LIVE писали, что украинцам в зависимости от количества страхового стажа начисляют выплаты по временной нетрудоспособности в процентах от средней зарплаты. В частности, от пяти до восьми лет — 70%, до трех лет — 50%. В то же время некоторые граждане могут рассчитывать на больничные в размере 100% дохода даже при отсутствии стажа.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто из работников может претендовать на самые высокие больничные в размере до 172 900 грн. Такой подход к начислению выплат применяется только к работникам одной современной профессии. Именно этот факт может гарантировать максимально возможные размеры пособия.