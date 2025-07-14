Помощь при рождении ребенка — сколько планируют выплачивать в 2025 году

Родители с новорожденным ребенком. Фото: УНИАН

Государство планирует ввести одноразовую денежную помощь в размере 50 гривен на каждого ребенка после его рождения. Также правительство хочет предоставлять украинкам еще ряд выплат.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Как отмечается, 14 июля 2025 года Кабмин Украины согласует проект закона о внедрении помощи семьям до и после рождения ребенка. Предполагается, что:

размер единовременной выплаты женщинам после рождения малыша составит не 10,3 тысячи гривен, а 50 тысяч гривен;

женщинам без профессионального стажа государство будет единовременно выплачивать по 7 тысяч гривен после рождения ребенка (сейчас это 1 тысяча гривен);

ежемесячные выплаты будут получать один из родителей или опекун — это помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года.

К тому же в Украине заработает программа "єЯсла", в рамках которой родителям детей, которым исполняется один год, будут предоставлять выбор: возвращаться к работе или заниматься воспитанием ребенка, пока ему не исполнится три года.

"Если они выберут первый вариант, государство ежемесячно будет платить 8 тысяч грн. В случае избрания второго варианта за мамой или папой сохранится уплата единого социального взноса вплоть до трехлетия малыша", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что законопроект Кабинета министров еще должна поддержать Верховная Рада Украины.

О чем еще следует знать

Напомним, в этом году на государственную финподдержку могут также рассчитывать родители первоклассников. Речь идет о денежной помощи для семей, чьи дети идут в школу впервые — "Пакунок школяра". Как рассказал глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, эта программа будет действовать и в 2026 году.

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