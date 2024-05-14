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На валютном рынке колебания — новый курс от НБУ

14 мая 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 15 мая — в Украине доллар подорожал
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке снова следует вверх. Национальный банк Украины (НБУ) установил на 15 мая 2024 года более высокий официальный курс.

Об этом сообщают пресс-служба НБУ и мониторинговые порталы.

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Так, Центробанк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар — 39,68 грн (+0,06);
  • евро — 42,83 грн (+0,08);
  • злотый — 10,03 грн (+0,05).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. В среднем стоит при покупке 39,52 грн (+0,06), при продаже — 40,03 грн (+0,06). Евровалюта стоит в покупке — 42,57 грн (+0,19), в продаже — 43,24 грн (+0,14).

В госфинучреждении "ПриватБанк" доллар не изменился в цене: в покупке стоит 39,40 грн (0,00), при продаже — 40,00 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 39,45 грн (+0,10), продает — за 39,95 грн (+0,05). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,55 грн (+0,05), в продаже — 40,10 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет портал Minfin, в обменниках доллар стоит в покупке — 39,95 грн (0,00), в продаже — 40,05 грн (0,00). Евровалюта стоит к покупке 43,15 грн (+0,07), в продаже — 43,28 грн (+0,03).

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Напомним, в Национальном банке работают над дальнейшим смягчением валютных ограничений. В настоящее время валютный ресурс в стране ограничен.

Также сообщалось, что Нацбанк обнародовал данные по чистой прибыли после налогообложения, которую получили украинские банки с начала 2024 года. Финучреждениям удалось нарастить прибыль на 18% против аналогичного периода прошлого года.

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