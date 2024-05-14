Курс валют на 15 мая — в Украине доллар подорожал

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке снова следует вверх. Национальный банк Украины (НБУ) установил на 15 мая 2024 года более высокий официальный курс.

Об этом сообщают пресс-служба НБУ и мониторинговые порталы.

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Так, Центробанк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 39,68 грн (+0,06);

евро — 42,83 грн (+0,08);

злотый — 10,03 грн (+0,05).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. В среднем стоит при покупке 39,52 грн (+0,06), при продаже — 40,03 грн (+0,06). Евровалюта стоит в покупке — 42,57 грн (+0,19), в продаже — 43,24 грн (+0,14).

В госфинучреждении "ПриватБанк" доллар не изменился в цене: в покупке стоит 39,40 грн (0,00), при продаже — 40,00 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 39,45 грн (+0,10), продает — за 39,95 грн (+0,05). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,55 грн (+0,05), в продаже — 40,10 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет портал Minfin, в обменниках доллар стоит в покупке — 39,95 грн (0,00), в продаже — 40,05 грн (0,00). Евровалюта стоит к покупке 43,15 грн (+0,07), в продаже — 43,28 грн (+0,03).

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Напомним, в Национальном банке работают над дальнейшим смягчением валютных ограничений. В настоящее время валютный ресурс в стране ограничен.

Также сообщалось, что Нацбанк обнародовал данные по чистой прибыли после налогообложения, которую получили украинские банки с начала 2024 года. Финучреждениям удалось нарастить прибыль на 18% против аналогичного периода прошлого года.