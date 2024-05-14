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На валютному ринку коливання — новий курс від НБУ

14 травня 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 15 травня — в Україні долар подорожчав
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку знову прямує вгору. Національний банк України (НБУ) встановив на 15 травня 2024 року вищий офіційний курс.

Про це повідомляють пресслужба НБУ та моніторингові портали.

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Так, Центробанк встановив офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:

  • долар — 39,68 грн (+0,06);
  • євро — 42,83 грн (+0,08);
  • злотий — 10,03 грн (+0,05).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, на готівковому ринку долар дорожчає. У середньому коштує під час купівлі 39,52 грн (+0,06), під час продажу — 40,03 грн (+0,06). Євровалюта коштує у купівлі — 42,57 грн (+0,19), у продажу — 43,24 грн (+0,14).

У держфінустанові "ПриватБанк" долар не змінився у ціні: у купівлі коштує 39,40 грн (0,00), під час продажу — 40,00 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 39,45 грн (+0,10), продає — за 39,95 грн (+0,05). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,55 грн (+0,05), у продажу — 40,10 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише портал Minfin, в обмінниках долар коштує у купівлі — 39,95 грн (0,00), у продажу — 40,05 грн (0,00). Євровалюта коштує к купівлі 43,15 грн (+0,07), у продажу — 43,28 грн (+0,03).

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Нагадаємо, у Національному банку працюють над подальшим пом'якшенням валютних обмежень. Зараз валютний ресурс в країні обмежений.

Також повідомлялося, що Нацбанк оприлюднив дані щодо чистого прибутку після оподаткування, який отримали українські банки з початку 2024 року. Фінустановам вдалося наростити прибуток на 18% проти аналогічного періоду минулого року.

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