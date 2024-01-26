Курс валют на 27 января — на рынке очередные колебания

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в Украине продолжает расти. Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс иностранных валют на несколько копеек выше, аналогично поступили обменные пункты и банки.

Об этом говорится на портале Нацбанка.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

По информации НБУ, на следующий банковский день установлены такие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 37,78 грн (+0,20);

евро — 41,05 грн (+0,13);

злотый — 9,37 грн (+0,02).

Курс валют в банках

Как сообщает сайт Kurs, наличный рынок также нестабилен и валюта снова подскочила в стоимости. Доллар повысился до 37,69 гривны (+0,12) при покупке и до 38,30 грн (+0,12) — при продаже. Евро стоит дороже в покупке — 40,94 грн (+0,01), в продаже — 41,90 грн (+0,07).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как свидетельствует информация с мониторингового сайта Minfin, в обменниках тоже выросли цены на иностранную валюту. Доллар прибавил в стоимости до 38,25 грн (+0,05), в продаже — до 38,37 грн (0,07). Евровалюта стоит при покупке 41,72 грн (+0,07), при продаже — 41,90 грн (+0,05).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Национальный банк обнародовал обновленный макропрогноз на период 2024-2026 гг. В нем говорится о росте ВВП, снижении темпов инфляции и курсовой устойчивости.