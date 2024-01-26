Курс валют на 27 января — на рынке очередные колебания

На валютном рынке очередные изменения — курс доллара на завтра
Курс доллара в Украине продолжает расти. Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс иностранных валют на несколько копеек выше, аналогично поступили обменные пункты и банки.
Об этом говорится на портале Нацбанка.
Курс доллара, евро и злотого
По информации НБУ, на следующий банковский день установлены такие официальные курсы иностранных валют:
- доллар — 37,78 грн (+0,20);
- евро — 41,05 грн (+0,13);
- злотый — 9,37 грн (+0,02).
Курс валют в банках
Как сообщает сайт Kurs, наличный рынок также нестабилен и валюта снова подскочила в стоимости. Доллар повысился до 37,69 гривны (+0,12) при покупке и до 38,30 грн (+0,12) — при продаже. Евро стоит дороже в покупке — 40,94 грн (+0,01), в продаже — 41,90 грн (+0,07).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
Как свидетельствует информация с мониторингового сайта Minfin, в обменниках тоже выросли цены на иностранную валюту. Доллар прибавил в стоимости до 38,25 грн (+0,05), в продаже — до 38,37 грн (0,07). Евровалюта стоит при покупке 41,72 грн (+0,07), при продаже — 41,90 грн (+0,05).
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Напомним, Национальный банк обнародовал обновленный макропрогноз на период 2024-2026 гг. В нем говорится о росте ВВП, снижении темпов инфляции и курсовой устойчивости.
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