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На валютном рынке очередные колебания – курс доллара на завтра

24 января 2024 21:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 25 января — НБУ, банки и обменники повысили цены
Обменный пункт в Киеве. Фото: РБК-Україна
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс доллара, евро и злотого на четверг, 25 января. Колебания валюты охватили и наличный рынок.

Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

По информации Нацбанка, на завтра утверждены официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 37,52 грн (+0,07);
  • евро — 40,88 грн (+0,19);
  • злотый — 9,34 грн (+0,06).

Курс валют в банках

Как следует из профильного сайта Kurs, наличный рынок также испытывает ценовые колебания иностранной валюты. После продолжительного снижения доллар подскочил до 37,51 гривны (+0,05) в покупке, до 38,14 гривны (+0,06) — в продаже. Евровалюта повысилась до 40,83 грн (+0,01) в покупке, до 41,73 грн (+0,03) в продаже.

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют на 25 січня
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, обменники также резко повысили курс иностранной валюты. Теперь в покупке доллар стоит 38,18 грн (+0,13), в продаже — 38,30 грн (+0,11). Евро стоит при покупке 41,70 грн (+0,20), при продаже — 41,90 грн (+0,20).

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Напомним, Национальный банк снизил активность на межбанковском валютном рынке с целью поддержки курса гривны на прошлой неделе. Объемы продаж уменьшились на 21%.

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