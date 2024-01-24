Курс валют на 25 січня — НБУ, банки та обмінники підвищили ціни

На валютному ринку чергові коливання — курс долара на завтра
Національний банк України (НБУ) підвищив офіційний курс долара, євро та злотого на четвер, 25 січня. Коливання валюти охопили й готівковий ринок.
Про це свідчать оновлені дані на сайті НБУ.
Курс долара, євро та злотого
За інформацією Нацбанку, на завтра затверджено офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 37,52 грн (+0,07);
- євро — 40,88 грн (+0,19);
- злотий — 9,34 грн (+0,06).
Курс валют у банках
Як випливає з профільного сайту Kurs, готівковий ринок також відчуває цінові коливання іноземної валюти. Після тривалого зниження долар підскочив до 37,51 гривні (+0,05) у купівлі, до 38,14 гривні (+0,06) — у продажу. Євровалюта підвищилась до 40,83 гривні (+0,01) у купівлі, до 41,73 гривні (+0,03) у продажу.
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними сайту Minfin, обмінники також різко підвищили курс іноземної валюти. Тепер у купівлі долар коштує 38,18 грн (+0,13), у продажу — 38,30 грн (+0,11). Євро коштує під час купівлі 41,70 грн (+0,20), під час продажу — 41,90 грн (+0,20).
Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.
Нагадаємо, Національний банк зменшив активність на міжбанківському валютному ринку з метою підтримки курсу гривні минулого тижня. Обсяги продажів зменшились на 21%.
Читайте Новини.LIVE!