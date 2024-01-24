Курс валют на 25 січня — НБУ, банки та обмінники підвищили ціни

Обмінний пункт у Києві. Фото: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) підвищив офіційний курс долара, євро та злотого на четвер, 25 січня. Коливання валюти охопили й готівковий ринок.

Про це свідчать оновлені дані на сайті НБУ.

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Курс долара, євро та злотого

За інформацією Нацбанку, на завтра затверджено офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 37,52 грн (+0,07);

євро — 40,88 грн (+0,19);

злотий — 9,34 грн (+0,06).

Курс валют у банках

Як випливає з профільного сайту Kurs, готівковий ринок також відчуває цінові коливання іноземної валюти. Після тривалого зниження долар підскочив до 37,51 гривні (+0,05) у купівлі, до 38,14 гривні (+0,06) — у продажу. Євровалюта підвищилась до 40,83 гривні (+0,01) у купівлі, до 41,73 гривні (+0,03) у продажу.

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, обмінники також різко підвищили курс іноземної валюти. Тепер у купівлі долар коштує 38,18 грн (+0,13), у продажу — 38,30 грн (+0,11). Євро коштує під час купівлі 41,70 грн (+0,20), під час продажу — 41,90 грн (+0,20).

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Нагадаємо, Національний банк зменшив активність на міжбанківському валютному ринку з метою підтримки курсу гривні минулого тижня. Обсяги продажів зменшились на 21%.