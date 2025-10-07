Видео
На Укрпоште новые цены на отправку посылок — что изменилось

На Укрпоште новые цены на отправку посылок — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 18:57
Посылки на Укрпоште за границу — сколько стоит отправить в Великобританию с октября
Клиентка на Укрпочте. Фото: Новини.LIVE

Украинские предприниматели будут экономить почти 25% на доставке товаров за границу Укрпоштой. Речь идет об оплате зарубежных отправлений.

Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

Читайте также:

Что изменится

Известно, что с октября 2025 года Укрпочта обновляет тарифы по услуге "Мелкий пакет PRIME". Так, экономить до 25% можно будет на доставке посылок в шесть стран, а именно:

  • Соединенное Королевство (Великобритания);
  • Китай;
  • Сингапур;
  • Таиланд;
  • Чили;
  • Индию.

"Наш вектор в этом году и всегда — поддержка украинских предпринимателей. Ждем каждого", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что ранее товары от 2 до 5 кг отправлялись по категории "посылки" или "EMS". Но отныне клиенты на этапе оформления смогут выбрать тариф "Мелкий пакет PRIME".

Какими будут тарифы

По информации Укрпошты, доставить посылку до 5 кг в Великобританию теперь будет стоить 34 доллара (1 398 гривен), вместо 41,94 доллара (1 726 гривен). То есть, на одной посылке можно будет сэкономить 8 долларов (329 гривен).

Что еще стоит знать

Оплата отправления на Укрпоште происходит только за фактический вес (а не объемный). Также клиентам предлагают:

  • легко оформить онлайн-отправление;
  • в любое время отслеживать посылку по трек-номеру;
  • адресную доставку

К тому же не нужно будет платить за возврат посылки, если ее не вручают получателю.

Как сообщалось ранее, Укрпошта снизила стоимость посылок, которые отправляются в США. Для клиентов компании сейчас действует самая низкая ставка среди стран ЕС.

Также мы рассказывали о новом приложении Укрпошты. Оператор подарит клиентам, которые установят новое приложение, три бесплатные отправления в пределах страны.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
