Посилки на Укрпошті за кордон — скільки коштує відправити у Велику Британію з жовтня

Українські підприємці економитимуть майже 25% на доставці товарів за кордон Укрпоштою. Йдеться про оплату закордонних відправлень.

Про це повідомили у пресслужбі поштового оператора.

Що зміниться

Відомо, що з жовтня 2025 року Укрпошта оновлює тарифи за послугою "Дрібний пакет PRIME". Так, заощаджувати до 25% можна буде на доставці посилок у шість країн, а саме:

Сполучене Королівство (Велика Британія);

Китай;

Сінгапур;

Таїланд;

Чилі;

Індію.

"Наш вектор цьогоріч і повсякчас — підтримка українських підприємців. Чекаємо на кожного", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що раніше товари від 2 до 5 кг відправлялися за категорією "посилки" або "EMS". Та відтепер клієнти на етапі оформлення зможуть обрати тариф "Дрібний пакет PRIME".

Якими будуть тарифи

За інформацією Укрпошти, доставити посилку до 5 кг до Великої Британії тепер коштуватиме 34 долари (1 398 гривень), замість 41,94 долара (1 726 гривень). Тобто, на одній посилці можна буде заощадити 8 доларів (329 гривень).

Що ще варто знати

Оплата відправлення на Укрпошті відбувається лише за фактичну вагу (а не об'ємну). Також клієнтам пропонують:

легко оформити онлайн-відправлення;

у будь-який час відстежувати посилку за трек-номером;

адресну доставку

До того ж не потрібно буде платити за повернення посилки, якщо її не вручають отримувачу.

Як повідомлялося раніше, Укрпошта знизила вартість посилок, які відправляються до США. Для клієнтів компанії наразі діє найнижча ставка серед країн ЄС.

Також ми розповідали про новий застосунок Укрпошти. Оператор подарує клієнтам, які встановлять новий додаток, три безплатні відправлення в межах країни.