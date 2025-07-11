Укрпошта предоставит скидки украинцам — какие услуги подешевеют в 2025 году

Человек держит кошелек с деньгами возле банкомата. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Компания Укрпошта на 25% снизит комиссию на коммунальные платежи. Нововведение касается украинцев, которые проживают в сельских местностях и пользуются услугами компании в передвижных или стационарных отделениях.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский в своем Telegram-канале.

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По его словам, благодаря изменениям финансовые услуги для украинцев, проживающих в селах без банков и банкоматов, станут более доступными. В то же время на сайте Укрпошты сообщается, что почтовый оператор не будет взимать комиссию с украинцев за снятие наличных с банковских карт в сельских стационарных отделениях компании.

"Мы еще не банк, но уже фактически помогаем людям получить базовые финансовые услуги там, где нет ни банков, ни банкоматов. Когда заработает Укрпошта.Банк, эпоха оторванности от современных платежных сервисов из-за географии проживания или физических ограничений останется в прошлом", — сказал генеральный директор Укрпошты Игорь Смилянский.

Что еще стоит знать

Граждане смогут выполнять неограниченное количество платежей на Укрпоште по сниженной комиссии — она будет применяться автоматически до 1 сентября этого года. Бесплатное снятие наличных в сельских стационарных отделениях компании доступно до 30 сентября для жителей сел, которые совершили не менее двух любых платежей, кроме благотворительных взносов. Ранее за такую операцию люди платили комиссию 2% от суммы снятия (но не менее 10 гривен).

Банкоматы на Укрпоште будут выдавать наличные на сумму от 50 гривен до 30 тысяч гривен в рамках одной операции. Но будет действовать дневной лимит за одну операцию, который установил Национальный банк Украины за одну операцию — 100 тысяч гривен. Снимать деньги можно с карточек:

Visa;

MasterCard;

Простир.

Ранее сообщалось, что на Укрпоште обновили условия, по которым компания принимает и отправляет посылки с наложенным платежом. Так, с 1 июля компания установила лимиты на выплату наличных.

Также мы рассказывали, что Новая почта обновила программу, в рамках которой военные могут получать и отправлять посылки за 1 гривну. Известно, что изменится.