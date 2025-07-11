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Головна Фінанси На Укрпошті нові правила — що змінилося для українців

На Укрпошті нові правила — що змінилося для українців

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 19:20
Укрпошта надасть знижки українцям — які послуги подешевшають у 2025 році
Людина тримає гаманець з грошима біля банкомата. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Компанія Укрпошта на 25% знизить комісію на комунальні платежі. Нововведення стосується українців, які проживають у сільських місцевостях та користуються послугами компанії в пересувних або стаціонарних відділеннях. 

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі.

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Платежі та зняття готівки на Укрпошті — що змінилося для українців

За його словами, завдяки змінам фінансові послуги для українців, які мешкають в селах без банків та банкоматів, стануть більше доступними. Водночас на сайті Укрпошти повідомляється, що поштовий оператор не стягуватиме комісію з українців за зняття готівки з банківських карток у сільських стаціонарних відділеннях компанії. 

"Ми ще не банк, але вже фактично допомагаємо людям отримати базові фінансові послуги там, де немає ані банків, ані банкоматів. Коли запрацює Укрпошта.Банк, епоха відірваності від сучасних платіжних сервісів через географію проживання або фізичні обмеження залишиться в минулому", — сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. 

Що ще варто знати 

Громадяни зможуть виконувати необмежену кількість платежів на Укрпошті за зниженою комісією — вона застосовуватиметься автоматично до 1 вересня цього року. Безплатне зняття готівки в сільських стаціонарних відділеннях компанії доступне до 30 вересня для мешканців сіл, які здійснили щонайменше два будь-які платежі, окрім благодійних внесків. Раніше за таку операцію люди платили комісію 2% від суми зняття (але не менше 10 гривень).

Банкомати на Укрпошті видаватимуть готівку на суму від 50 гривень до 30 тисяч гривень в рамках однієї операції. Але діятиме денний ліміт за одну операцію, який встановив Національний банк України за одну операцію — 100 тисяч гривень. Знімати гроші можна з карток:

  • Visa;
  • MasterCard;
  • Простір.

Раніше повідомлялося, що на Укрпошті оновили умови, за якими компанія приймає та відправляє посилки із післяплатою. Так, з 1 липня компанія встановила ліміти на виплату готівки

Також ми розповідали, що Нова пошта оновила програму, в рамках якої військові можуть отримувати та відправляти посилки за 1 гривню. Відомо, що зміниться. 

Укрпошта банківські карти послуги платежі комісія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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