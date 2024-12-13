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На что украинцы тратят 1000 грн от государства — топ категорий

13 декабря 2024 17:58
Ольга Антоновская - редактор
Тысяча Зеленского — на что украинцы чаще всего тратят деньги
Онлайн-карта программы "єПідтримка". Фото: kp.ua
Ольга Антоновская - редактор

Украинцам уже начали поступать выплаты по программе "Зимова єПідтримка". Каждый украинец, который не находиться за границей, может подать заявку и получить 1000 гривен. Сейчас уже сформирован рейтинг того, куда тратят средства украинцы чаще всего.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram в пятницу, 13 декабря.

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Как отметил Федоров, уже 1,8 млн взрослых и 520 тысяч детей получили 1 000 на карточку "Национального кэшбека". Министр заявил, что выплаты засчитывают постепенно, поэтому необходимо подождать, пока банк обработает заявку.

На что тратят тысячу Зеленского
Пост Михаила Федорова. Фото: скриншот

По словам Федорова, уже сформирован рейтинг того, на что украинцы чаще всего тратят начисленную 1000 гривен, он выглядит так:

  • коммунальные услуги — 63%;
  • мобильная связь — 17%;
  • донаты Силам обороны Украины — 4%.

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подать заявку на получение 1000 грн денежной помощи от государства. Можно ли потратить эти средства на продукты?

Украинцы могут получить 1000 грн. денежной помощи от государства. Новини.LIVE рассказывают, кому из украинцев первыми начисляют выплаты.

коммунальные услуги финансовая помощь деньги єПідтримка тысяча Зеленского

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