Тисяча Зеленського — на що українці найчастіше витрачають кошти

Онлайн-карта програми "єПідтримка". Фото: kp.ua

Українцям вже почали надходити виплати за програмою "Зимова єПідтримка". Кожен українець, який не перебуває за кордоном, може подати заявку та отримати 1000 гривень. Наразі вже є сформований рейтинг того, куди витрачають кошти українці найчастіше.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram у п'ятницю, 13 грудня.

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Як зазначив Федоров, уже 1,8 млн дорослих та 520 тисяч дітей отримали 1 000 на картку "Національного кешбеку". Міністр заявив, що виплати зараховують поступово, тож необхідно зачекати, поки банк опрацює заявку.

Пост Михайла Федорова. Фото: скриншот

За словами Федорова, вже є сформований рейтинг того, на що українці найчастіше витрачають нараховану 1000 гривень, він виглядає так:

комунальні послуги — 63%;

мобільний зв'язок — 17%;

донати Силам оборони України — 4%.

Нагадаємо, з 1 грудня українці мають можливість подати заявку на отримання 1000 грн грошової допомоги від держави. Чи можна витратити ці кошти на продукти?

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