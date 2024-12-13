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На що українці витрачають 1000 грн від держави — топ категорій

13 грудня 2024 17:58
Ольга Антоновська - редактор
Тисяча Зеленського — на що українці найчастіше витрачають кошти
Онлайн-карта програми "єПідтримка". Фото: kp.ua
Ольга Антоновська - редактор

Українцям вже почали надходити виплати за програмою "Зимова єПідтримка". Кожен українець, який не перебуває за кордоном, може подати заявку та отримати 1000 гривень. Наразі вже є сформований рейтинг того, куди витрачають кошти українці найчастіше.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram у п'ятницю, 13 грудня.

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Як зазначив Федоров, уже 1,8 млн дорослих та 520 тисяч дітей отримали 1 000 на картку "Національного кешбеку". Міністр заявив, що виплати зараховують поступово, тож необхідно зачекати, поки банк опрацює заявку.

На що витрачають тисячу Зеленського
Пост Михайла Федорова. Фото: скриншот

За словами Федорова, вже є сформований рейтинг того, на що українці найчастіше витрачають нараховану 1000 гривень, він виглядає так:

  • комунальні послуги — 63%;
  • мобільний зв'язок — 17%;
  • донати Силам оборони України — 4%.

Нагадаємо, з 1 грудня українці мають можливість подати заявку на отримання 1000 грн грошової допомоги від держави. Чи можна витратити ці кошти на продукти?

Українці можуть отримати 1000 грн грошової допомоги від держави. Новини.LIVE розповідають, кому з українців першими нарахують виплати.

комунальні послуги фінансова допомога гроші єПідтримка тисяча Зеленського

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