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На рынке стремительно дешевеет базовый продукт — цена упала на 25%

14 июня 2024 14:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены в Украине — на рынке резко упала стоимость базового продукта
Овощной рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине на фоне разгара нового сезона молодого картофеля производители в регионах начали снижать цены. Стоимость упала на четверть против первых урожаев.

Об этом сообщают участники рынка и аналитики проекта Minfin.

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Как изменились цены на молодой картофель на рынке

Сезон созревания овощей снижает стоимость ряда культур. В частности, молодой картофель подешевел на около 25%.

По словам участников рынка, первый картофель нового урожая на рынок в украинских регионах попал в середине мая. Первоначально цену предлагали на уровне 100 грн/кг.

В середине июня производители начали активно снижать цены параллельно с ростом объема предложения на рынке. Сейчас сбывают овощ по около 70 грн/кг.

Новые цены на картофель в супермаркетах

По данным мониторингового портала Minfin, в некоторых украинских супермаркетах тоже существенно упали цены на молодой картофель.

Так, в июне в крупнейших розничных магазинах стоимость базового овоща такова:

  • Novus — 49,99 грн/кг (май 61,44 грн/кг);
  • Megamarket — 60,00 грн/кг (май 60,00 грн/кг);
  • Metro — 46,70 грн/кг (май 54,70 грн/кг).

 

цена на картофель
Источник: Minfin

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине начался новый сезон сбора урожая лука. Поэтому цены на прошлогодний товар резко снизились. Пока украинские фермеры продают лук по цене от 14 до 20 грн.

Также мы писали, что в Национальном банке прогнозируют ускорение роста цен в стране. Это, в частности, станет результатом повышения тарифов на электрическую энергию с июня 2024 года.

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