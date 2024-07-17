Зарплаты в Украине — помощникам нардепов повысили выплаты до 132 тыс. грн

Спикер и депутаты Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада позаботилась об увеличении зарплат помощников народных депутатов. Соответствующий фонд оплаты труда существенно возрос.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram-канале.

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Речь идет о проекте постановления №11384 о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины" по оплате труда помощников-консультантов народных депутатов Украины. За него в целом проголосовали 264 народных депутата при минимально необходимых 226.

Как пишут "Украинские новости", предполагается, что с 1 июля этого года месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов политиков будет составлять 43,8 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2024 года (132,6 тысячи гривен). Рост расходов будет осуществлен без изменения общего финансирования парламента, в рамках экономии фонда оплаты труда.

Ранее фонд оплаты труда для помощников нардепов, работающих по срочным трудовым договорам, не превышал 88,4 тысячи гривен в месяц.

Как отмечается в пояснительной записке авторов такой инициативы, постановление призвано поспособствовать увеличению оплаты труда помощников народных депутатов. Инициатором такого документа выступила член депутатской фракции политпартии "Слуга народа" Галина Третьякова.

Примечательно то, что законопроект депутаты рассмотрели и приняли крайне оперативно. Так, документ зарегистрировали в Верховной Раде 27 июня, а приняли 16 июля, тогда как многие инициативы рассматривают годами.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине усовершенствовали механизм начисления зарплат госслужащим, работающим на прифронтовых территориях, где продолжаются обстрелы. Соответствующие изменения утвердили Кабинет Министров 12 июля.

Также мы писали, что более 80% украинцев оценивают собственный уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом только четверти удалось несколько повысить объем заработка.