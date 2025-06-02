NovaPay и ограничения для незарегистрированных клиентов — что известно

Работник в терминале Новой почты. Фото: УНИАН

Сервис NovaPay установил новые лимиты на онлайн-оплаты и денежные переводы для физических лиц. Изменения заработали с 1 июня.

Об этом редакции Новини.LIVE сообщили в службе поддержки NovaPay.

Реклама

Читайте также:

Новы условия отправления посылок Новой почтой

Так, с 1 июня физические лица смогут ежемесячно отправлять наложенным платежом не более пяти посылок на общую сумму, которая не должна превышать 30 тыс. гривен.

Ограничения на NovaPay с 1 июня. Скриншот: Telegram/NovaPay

"Квартального лимита больше не существует. Государственные органы усиливают контроль за налогами и их декларированием. Поэтому с 1 июня, если мы заметим у вас операции, похожие на предпринимательскую деятельность, а именно регулярные получения посылок с наложенным платежом, мы можем попросить предоставить объяснения по этим операциям", — объяснили в NovaPay.

Там добавили, что если человек отправляет пять посылок на сумму более 30 тыс. гривен — это уже может быть признаком ведения предпринимательской деятельности.

Новые правила касаются именно физических лиц, однако они могут избежать ограничений, если подключат услугу "Контроль оплаты". И тогда, как отметили в службе поддержки, средства по наложенному платежу с Новой почты будут поступать сразу на бизнес-счет.

Как избежать ограничений на NovaPay 1 июня. Скриншот: Telegram/NovaPay

"Вы не будете тратить время на походы в отделение, а еще, лимит на получение наложенного платежа за посылки значительно возрастет", — говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле 2025 года Новая почта изменила тарифы за международную доставку товаров. Так, стоимость теперь состоит из фактического веса посылки. Узнавайте также, за какие платежи украинцам могут заблокировать банковские счета в июне.