NovaPay и ограничения для незарегистрированных клиентов — что известно

На Новой почте новые ограничения — что изменилось с 1 июня
Сервис NovaPay установил новые лимиты на онлайн-оплаты и денежные переводы для физических лиц. Изменения заработали с 1 июня.
Об этом редакции Новини.LIVE сообщили в службе поддержки NovaPay.
Новы условия отправления посылок Новой почтой
Так, с 1 июня физические лица смогут ежемесячно отправлять наложенным платежом не более пяти посылок на общую сумму, которая не должна превышать 30 тыс. гривен.
"Квартального лимита больше не существует. Государственные органы усиливают контроль за налогами и их декларированием. Поэтому с 1 июня, если мы заметим у вас операции, похожие на предпринимательскую деятельность, а именно регулярные получения посылок с наложенным платежом, мы можем попросить предоставить объяснения по этим операциям", — объяснили в NovaPay.
Там добавили, что если человек отправляет пять посылок на сумму более 30 тыс. гривен — это уже может быть признаком ведения предпринимательской деятельности.
Новые правила касаются именно физических лиц, однако они могут избежать ограничений, если подключат услугу "Контроль оплаты". И тогда, как отметили в службе поддержки, средства по наложенному платежу с Новой почты будут поступать сразу на бизнес-счет.
"Вы не будете тратить время на походы в отделение, а еще, лимит на получение наложенного платежа за посылки значительно возрастет", — говорится в сообщении.
Напомним, что в апреле 2025 года Новая почта изменила тарифы за международную доставку товаров. Так, стоимость теперь состоит из фактического веса посылки. Узнавайте также, за какие платежи украинцам могут заблокировать банковские счета в июне.
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