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Главная Финансы На какую сумму можно пополнить счет Киевстар, lifecell и Vodafone

На какую сумму можно пополнить счет Киевстар, lifecell и Vodafone

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 16:45
Мобильные счета — сколько денег можно тратить на пополнение в 2025 году
Девушка с телефоном. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Чтобы на полную пользоваться смартфоном, нужно всегда вовремя пополнять свои мобильные счета. Однако не все абоненты Киевстар, lifecell и Vodafone знают, сколько денег можно тратить на пополнение.

Редакция Новини.LIVE пообщалась с мобильными операторами и узнала, на какую сумму можно пополнять счета.

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Что нужно знать о пополнении счета lifecell

lifecell — единственный мобильный оператор в Украине, у которого отсутствует общий лимит по сумме, которую можно внести на мобильный счет. При этом, оператор установил ограничения на пополнение счета через определенный канал. Например, на портале oplata.lifecell.ua есть такие лимиты:

  • максимальная сумма для одной транзакции — 2,5 тыс. гривен;
  • максимальная сумма переводов с одной карты за день — 75 тыс. гривен;
  • максимальная сумма всех переводов по одной карте за месяц — 150 тыс. гривен;
  • максимальное количество переводов с одной карты за день—- 10 транзакций;
  • максимальное количество переводов по одной карте в месяц — 25 транзакций.


Что предлагает Киевстар

Компания разрешает абонентам вносить на свои счета не более 8 тыс. гривен.

"Соответственно, максимальная сумма платежа не может ее превышать", — подчеркнули в Киевстаре.

Какие условия у Vodafone

На сайте компании или через приложение MY Vodafone в день можно совершать по три транзакции. Для абонентов на подписке максимальная сумма пополнения счета составляет 14 999 гривен.

Ранее мы рассказывали о новой услуге от Киевстара, которая будет стоить 70 гривен. Эту сумму мобильный оператор будет взимать дополнительно к стоимости тарифа.

Также напомним, что Киевстар, Vodafone и lifecell создали тарифные планы, которые подойдут клиентам с разными доходами. Например, самый дешевый тарифный план для контрактных абонентов в Vodafone стоит 240 грн/мес.

деньги Киевстар Vodafone lifecell мобильные операторы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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