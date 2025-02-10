Денежное обеспечение в ВСУ — на какие виды выплат имеют право военные

На какие виды выплат имеют право военные — нормы Минобороны
В Украине материальное обеспечение военнослужащих
отличается от заработной платы обычных работников. Бойцы, кроме основной зарплаты, имеют различные дополнительные виды выплат, в частности надбавки на жилье.
Условия и нюансы оплаты труда прописаны в приказе № 260 Министерства обороны Украины.
На какие виды выплат имеют право военные
Согласно документу, где указаны механизм и условия выплаты вознаграждения военнослужащим ВСУ, денежное обеспечение является совокупностью гарантированных государством выплат для военных за выполнение ими обязанностей на службе. В него входит:
- ежемесячный основной вид денежного обеспечения бойцов;
- дополнительные виды денежного обеспечения военных;
- одноразовые виды материальной поддержки военнослужащих.
В основной должностной оклад входят:
- должностной оклад;
- оклад за воинское звание;
- надбавка за выслугу лет.
В ежемесячное дополнительное денежное обеспечение входят:
- повышение должностного оклада;
- надбавки, доплаты;
- вознаграждения военным, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности/киберзащиты;
- вознаграждения за особенности несения военной службы (обучение) в период военного положения;
- различные премии.
Что касается других денежных выплат, то речь идет о надбавках и вознаграждениях во время военного периода, которые называют единовременным вознаграждением.
Такие виды денежного обеспечения начисляют и выплачивают, учитывая:
- штатную численность воинской части;
- приказ о назначении на должность/зачислении в списки личного состава воинской части, о начале выполнения обязанностей по должности, в частности временно, о зачислении в распоряжение;
- приказ об установлении, выплате различных видов денежного обеспечения;
- приказ о присвоении воинского звания;
- денежную справку/справку о денежных выплатах (кроме контрактников).
Период выплаты денежного обеспечения в армии
По нормативно-правовым актам, регулирующим механизм, размер и нормы денежного обеспечения бойцов в ВСУ, средства должны выплачивать до 20 числа месяца, следующего за месяцем начисления.
Так, в феврале должна быть осуществлена выплата средств за январь. Как правило, сроки выплат зависят от размера и специфики воинской части. В основном в большинстве воинских частей осуществляется выплата ежемесячного денежного обеспечения в такой временной промежуток: между 5 и 15 числом каждого месяца.
Ранее мы рассказывали, что в Вооруженных сил Украины бойцам выплачивают три различных вида основных ежемесячных выплат. В частности, на выплаты влияет количество проведенных в армии лет.
Также мы писали о том, куда военнослужащие должны обращаться, которые получили инвалидность во время военной службы. В таких случаях нужно подавать заявления в уполномоченные подразделения госорганов.
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