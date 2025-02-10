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На какие виды выплат имеют право военные — нормы Минобороны

10 февраля 2025 14:30
Ксения Симонова - Редактор
Денежное обеспечение в ВСУ — на какие виды выплат имеют право военные
Украинские военнослужащие на службе. Фото: Генштаб ВСУ
Ксения Симонова - Редактор

В Украине материальное обеспечение военнослужащих
отличается от заработной платы обычных работников. Бойцы, кроме основной зарплаты, имеют различные дополнительные виды выплат, в частности надбавки на жилье.

Условия и нюансы оплаты труда прописаны в приказе № 260 Министерства обороны Украины.

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На какие виды выплат имеют право военные

Согласно документу, где указаны механизм и условия выплаты вознаграждения военнослужащим ВСУ, денежное обеспечение является совокупностью гарантированных государством выплат для военных за выполнение ими обязанностей на службе. В него входит:

  • ежемесячный основной вид денежного обеспечения бойцов;
  • дополнительные виды денежного обеспечения военных;
  • одноразовые виды материальной поддержки военнослужащих.

В основной должностной оклад входят:

  • должностной оклад;
  • оклад за воинское звание;
  • надбавка за выслугу лет.

В ежемесячное дополнительное денежное обеспечение входят:

  • повышение должностного оклада;
  • надбавки, доплаты;
  • вознаграждения военным, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности/киберзащиты;
  • вознаграждения за особенности несения военной службы (обучение) в период военного положения;
  • различные премии.

Что касается других денежных выплат, то речь идет о надбавках и вознаграждениях во время военного периода, которые называют единовременным вознаграждением.

Такие виды денежного обеспечения начисляют и выплачивают, учитывая:

  • штатную численность воинской части;
  • приказ о назначении на должность/зачислении в списки личного состава воинской части, о начале выполнения обязанностей по должности, в частности временно, о зачислении в распоряжение;
  • приказ об установлении, выплате различных видов денежного обеспечения;
  • приказ о присвоении воинского звания;
  • денежную справку/справку о денежных выплатах (кроме контрактников).

Период выплаты денежного обеспечения в армии

По нормативно-правовым актам, регулирующим механизм, размер и нормы денежного обеспечения бойцов в ВСУ, средства должны выплачивать до 20 числа месяца, следующего за месяцем начисления.

Так, в феврале должна быть осуществлена выплата средств за январь. Как правило, сроки выплат зависят от размера и специфики воинской части. В основном в большинстве воинских частей осуществляется выплата ежемесячного денежного обеспечения в такой временной промежуток: между 5 и 15 числом каждого месяца.

Ранее мы рассказывали, что в Вооруженных сил Украины бойцам выплачивают три различных вида основных ежемесячных выплат. В частности, на выплаты влияет количество проведенных в армии лет.

Также мы писали о том, куда военнослужащие должны обращаться, которые получили инвалидность во время военной службы. В таких случаях нужно подавать заявления в уполномоченные подразделения госорганов.

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