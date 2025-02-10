Грошове забезпечення в ЗСУ — на які види виплат мають право військові

На які види виплат мають право військові — норми Міноборони
В Україні матеріальне забезпечення військовослужбовців
відрізняється від заробітної плати звичайних працівників. Бійці, окрім основної зарплати, мають різноманітні додаткові види виплат, зокрема надбавки на житло.
Умови та нюанси оплати праці прописані у наказі № 260 Міністерства оборони України.
На які види виплат мають право військові
Згідно з документом, де вказані механізм та умови виплати винагороди військовослужбовцям ЗСУ, грошове забезпечення є сукупністю гарантованих державою виплат для військових за виконання ними обов’язків на службі. До нього входять:
- щомісячний основний вид грошового забезпечення бійців;
- додаткові види грошового забезпечення військових;
- одноразові види матеріальної підтримки військовослужбовців.
До основного посадового окладу входять:
- посадовий оклад;
- оклад за військове звання;
- надбавка за вислугу років.
До щомісячного додаткового грошового забезпечення входять:
- підвищення посадового окладу;
- надбавки, доплати;
- винагороди військовим, які обіймають посади, що пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки/кіберзахисту;
- винагороди за особливості несення військової служби (навчання) у період воєнного стану;
- різноманітні премії.
Щодо інших грошових виплат, то йдеться про надбавки та винагороди під час воєнного періоду, які називають одноразовою винагородою.
Такі види грошового забезпечення нараховують та виплачують, з огляду на:
- штатну чисельність військової частини;
- наказ про призначення на посаду/зарахування у списки особового складу військової частини, про початок виконання обов’язків за посадою, зокрема тимчасово, про зарахування у розпорядження;
- наказ про встановлення, виплату різних видів грошового забезпечення;
- наказ про присвоєння військового звання;
- грошову довідку/довідку про грошові виплати (крім контрактників).
Період виплати грошового забезпечення в армії
За нормативно-правовими актами, які регулюють механізм, розмір та норми щодо грошового забезпечення бійців у ЗСУ, кошти мають виплачувати до 20 числа місяця, наступного за місяцем нарахування.
Так, у лютому має бути здійснена виплата коштів за січень. Як правило, терміни виплат залежать від розміру та специфіки військової частини. В основному у більшості військових частин здійснюється виплата щомісячного грошового забезпечення в такий часовий проміжок: між 5 та 15 числом кожного місяця.
Раніше ми розповідали, що у Збройних сил України бійцям виплачують три різні види основних щомісячних виплат. Зокрема, на виплати впливає кількість проведених в армії років.
Також ми писали про те, куди військовослужбовці мають звертатись, які отримали інвалідність під час військової служби. У таких випадках потрібно подавати заяви до уповноважених підрозділів держорганів.
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