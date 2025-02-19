Цены на некоторые лекарства снизят с 1 марта — появился полный перечень того, что подешевеет на 30%

Лекарства и градусник для больного человека. Фото: УНИАН

В Украине фармацевтические компании подписали декларацию, в которой согласились снизить цены на лекарственные средства. Подешеветь с 1 марта должны 100 наиболее популярных среди украинцев лекарств отечественного производства.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В перечень популярных лекарств, то есть тех, которые, по аналитическим данным, чаще всего покупают граждане, попали:

20 препаратов, которые производит фармацевтическая компания "Дарница";

17 — "Фармак";

22 — Киевский витаминный завод,

5 — "Кусум Фарм",

6 — "Юрия-Фарм";

8 — корпорация "Артериум";

2 —фармацевтическая фабрика "Виола";

3 — Борщаговский химико-фармацевтический завод

10 позиций — "ИнтерХим".

Как отмечают в Минздраве, с 1 марта в аптеках подешевеют лекарства, которые используются украинцами для лечения кашля и простуды. Снизятся цены и на антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические препараты, витамины и микроэлементы.

Еще граждане будут тратить меньше, покупая лекарства против давления, противоязвенные средства, успокоительные, глазные капли, назальные спреи и другие.

Названия лекарств, которые подешевеют в Украине. Фото: МОЗ

Названия лекарств, которые подешевеют в Украине. Фото: МОЗ

Названия лекарств, которые подешевеют в Украине. Фото: МОЗ 1 / 3

Снижение цен на лекарства — что не так с предложением правительства

Требование правительства снизить цены на лекарства, как объяснила журналистам УНН исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины" Инна Иваненко, может привести к тому, что в Украину будут поставлять меньшее количество препаратов, а международные компании откажутся работать на украинском рынке.

"Мы считаем, что новое ручное регулирование цен на лекарства, которое было прописано и принято в спешке в законопроекте 11493, почти не предлагает эффективных инструментов и не приведет к реальному снижению стоимости лекарств в украинских аптеках. Более того, это вероятно спровоцирует значительные задержки в поставках, дефицит препаратов в аптеках и подорожание цен на лекарства, что ухудшит доступ пациентов к лечению", — сказала она.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет действовать предельная торговая наценка на безрецептурные препараты, на лекарства, которые выдают по рецепту, введут регрессивная шкала.

Также мы рассказывали, что аптеки в селах будут открываться по упрощенным условиям. Так, правительство отменило требования к сложным архитектурным перестройкам помещений, которые ранее были обязательными для получения лицензии.