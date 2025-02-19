Ціни на деякі ліки знизять з 1 березня – з’явився повний перелік того, що подешевшає на 30%

Ліки та градусник для хворої людини. Фото: УНІАН

В Україні фармацевтичні компанії підписали декларацію, у якій погодилися знизити ціни на лікарські засоби. Подешевшати з 1 березня мають 100 найбільш популярних серед українців ліків вітчизняного виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Які ліки подешевшають з 1 березня

До переліку популярних ліків, тобто тих, які, за аналітичними даними, найчастіше купують громадяни, потрапили:

20 препаратів, які виробляє фармацевтична компанія "Дарниця";

17 — "Фармак";

22 — Київський вітамінний завод,

5 — "Кусум Фарм",

6 — "Юрія-Фарм";

8 — корпорація "Артеріум";

2 — фармацевтична фабрика "Віола";

3 — Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод

10 позицій — "ІнтерХім".

Як зауважують у МОЗ, з 1 березня в аптеках подешевшають ліки, які використовуються українцями для лікування кашлю та застуди. Знизяться ціни й на антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи.

Ще громадяни витрачатимуть менше, коли купуватимуть ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші.

Назви ліків, які подешевшають в Україні. Фото: МОЗ

Назви ліків, які подешевшають в Україні. Фото: МОЗ

Назви ліків, які подешевшають в Україні. Фото: МОЗ 1 / 3

Зниження цін на ліки — що не так з пропозицією уряду

Вимога уряду знизити ціни на ліки, як пояснила журналістам УНН виконавча директорка благодійного фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко, може призвести до того, що до України постачатимуть меншу кількість препаратів, а міжнародні компанії відмовляться працювати на українському ринку.

"Ми вважаємо, що нове ручне регулювання цін на ліки, яке було прописано та прийнято поспіхом в законопроєкті 11493, майже не пропонує ефективних інструментів та не призведе до реального зниження вартості ліків в українських аптеках. Ба більше, це ймовірно спровокує значні затримки в поставках, дефіцит препаратів в аптеках та здорожчання цін на ліки, що погіршить доступ пацієнтів до лікування", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні діятиме гранична торгівельна націнка на безрецептурні препарати, на ліки, які видають за рецептом, запровадять регресивну шкалу.

Також ми розповідали, що аптеки в селах відкриватимуться за спрощеними умовами. Так, уряд скасував вимоги до складних архітектурних перебудов приміщень, які раніше були обов’язковими для отримання ліцензії.