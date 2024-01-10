Во что можно вложить деньги в Украине во время войны

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

После начала полномасштабной войны в Украине многие граждане вынуждены рассматривать различные возможности для сохранения и увеличения своего капитала. Украинцы, столкнувшись со сложностями военного времени, должны проявить терпение и разумно выбирать инвестиционные стратегии, направленные на обеспечение финансовой устойчивости в неопределенном будущем.

На чем, как и сколько зарабатывают украинцы во время войны, рассказали РБК-Украина.

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Белые, серые и темные инвестиции

Инвестиционные возможности в Украине можно разделить на категории "темные", "серые" и "белые". К "темным" инструментам относятся, например, криптовалюты, которые традиционно ассоциируются со значительными рисками. Однако в 2023 году стоимость основных криптовалют, таких как биткоин и эфириум, существенно выросла, принося прибыль тем, кто раньше вкладывал в эти инструменты.

Важно заметить, что заработок на криптовалюте более ситуативный, поскольку прогнозировать их динамику стоимости достаточно непредсказуемо. Кроме того, есть юридические и регуляторные неопределенности, особенно в Украине.

Что касается "серых" инструментов, они включают валютные операции, которые во время военного положения ограничены Национальным банком Украины. Физические лица могут выводить за границу небольшие суммы в валюте и инвестировать в зарубежные ценные бумаги, такие как акции, облигации и производные инструменты. Эти инвестиции показывают положительную динамику, и те, кто вкладывал эти активы, остаются в плюсе на конец года.

Однако следует учитывать влияние уровня инфляции на доходность этих инструментов, а также комиссионные и транзакционные расходы. Хотя для иностранных инвесторов такой доход может быть приемлемым, для украинцев он может считаться низким или даже отсутствовать.

Наконец, "белые" инвестиции включают банковские депозиты, облигации государственного займа, наличную валюту, драгоценные металлы, недвижимость, корпоративные акции и облигации. Эти инструменты считаются менее рискованными и стабильными, но требуют осторожного анализа и управления.

Сколько зарабатывали на "белых" инвестициях украинцы в 2023 году

Одной из трендовых тенденций среди украинцев в сфере инвестирования стали наличная валюта, инвестиции в недвижимость и депозиты в банках. Эти троица лидеров указывают на популярность и признание этих инвестиционных инструментов среди населения.

Что касается инвестиций в наличную валюту, то по результатам года они оказались невыгодными. Например, те, кто покупал наличные доллары год назад по курсу около 42 гривен за доллар, сейчас понесли убытки, поскольку гривна укрепилась до 38 за доллар к концу 2023 года. Инфляция также учитывается, что делает такие инвестиции менее прибыльными.

Как сработали в 2023 году валютные депозиты в банках:

Ставки по валютным депозитам были низкими, приближались к нулю.

Даже по самой высокой ставке на рынке (под 2,5% годовых), доходы не превысили инфляцию, особенно с учетом роста курса доллара.

Среди других "белых" инвестиций можно также отметить:

Гривневые депозиты в банках:

В начале 2022 года депозит в гривне на 12 месяцев имел ставку до 17-19% годовых.

Эти доходы оказались выше инфляции, что было неожиданным, особенно с учетом прогнозов более высокого роста цен.

Недвижимость:

На вторичном рынке наблюдается рост цен на 12%, хотя это может быть связано с ценами предложений, а не с реальными сделками.

Первоначальный рынок показывает рост цен на 10-30%, с особым подъемом в сегменте небольших смарт-квартир.

ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа):

Инвестиции в ОВГЗ показали рост на 80% в год.

Средняя доходность сейчас составляет 17-18% годовых, что, несмотря на снижение, все еще выше темпов инфляции.

Корпоративные облигации:

Корпоративные облигации "Новой пошти" имели доходность 24% годовых с погашением в начале 2024 года.

Доходность корпоративных гривневых облигаций составляет 23-28%, еврооблигаций — 60-80% годовых.

Эти варианты следует рассматривать в зависимости от инвестиционных целей и рисков, а также учитывая изменение рыночных условий.

Инвестирование в корпоративные бумаги зарубежных эмитентов:

Граждане в Украине могут инвестировать в корпоративные ценные бумаги зарубежных эмитентов только за пределами страны в пределах лимитов безналичного перевода или наличной суммы, вывезенной за границу.

Украинцы, за границей в статусе беженца или под временной защитой, могут инвестировать, имея официальный статус и подтвержденные доходы.

В 2023 году инвесторы могли заработать от 20% до 40% годовых на инвестициях в акции зарубежных компаний, в частности у "голубых фишек" (blue chips) как Apple, Netflix, Amazon, Microsoft, а также на золотые и серебряные.

Американский индекс акций S&P500 вырос на 24% с начала 2023 года после прошлогоднего спада на 19,4%.

Еврооблигации Украины:

Еврооблигации Украины рискованны, с ожидаемой реструктуризацией в 2024 году и возможной доходностью от 10% до нескольких десятков процентов в валюте.

Золото:

Золото показало доходность 10-20%, но покупка физического золота может сопровождаться значительными потерями из-за разницы между ценой покупки и продажи, которая составляет 5-10%.

Земля как инвестиция:

Земельные участки в Украине выросли на 20%-50%, в том числе сельскохозяйственные, становясь интересным инструментом для инвестиций в гривне.

Криптовалюты:

Криптовалюты показали рекордную доходность от 50% до 300% в 2023 году, но остаются высокорискованным инвестиционным инструментом, особенно из-за недостаточного законодательного урегулирования.

Напомним, что в начале 2024 года впервые с апреля 2022 года стоимость биткойна превысила 47 тысяч долларов. Всего за несколько часов к стоимости этой криптовалюты прибавилось две тысячи долларов.