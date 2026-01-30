Видео
Главная Финансы На черном рынке "жарко" — что происходит с курсом доллара

На черном рынке "жарко" — что происходит с курсом доллара

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 15:50
Доллар на черном рынке изменил регламент — по какому курсу меняют валюту
Доллары в руках. Фото: Unsplash

В пятницу, 30 января, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на 8 копеек от предыдущего показателя до 42,8483 грн/долл. В банках доллар, наоборот, подешевел — в продаже на 2 копейки до 43,095 грн/долл., а в покупке на 3 копейки до 42,575 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с валютой на черном рынке.

Читайте также:

По какому курсу меняют доллары частники

Утром пятницы, 30 января, американская валюта на черном рынке, хоть и несущественно — в пределах 1 копейки, но подорожала по сравнению с предыдущими сутками. По данным мониторингового сервиса "Курс Украины", торговый день начался с такого курса:

  • продажа — 43,07 грн/долл;
  • покупка — 42,922 грн/долл.

Примерно до обеда курс едва заметно колебался, но уже в полдень резко рванул вверх. Уже в 13:00 доллар продавали по 43,109 грн, а покупали по 43,00 грн. Еще через час американская валюта подорожала до 43,136 грн/долл. в продаже и 43,009 в покупке.

Но при этом сузился спред, если в начале дня он составлял почти 15 копеек на каждом долларе, то после обеда стал менее 13 копеек.

Курс валюти
Курс доллара на черном рынке 30 января. Фото: скриншот

Стоит отметить, что такая тенденция довольно нетипична как для конца рабочей недели. Ведь перед выходными люди обычно продают больше долларов, поэтому валюта дешевеет.

Как повлияет на доллар снижение учетной ставки НБУ

Накануне Национальный банк Украины снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта — с 15,5% до 15%. Это стало первым шагом в смягчении монетарной политики.

"Это решение учитывает устойчивое снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием. Оно согласуется с приведением инфляции к цели 5% на горизонте политики и одновременно поддержит экономику", — отметили в НБУ.

У регулятора ожидают, что это решение в частности будет способствовать снижению инфляции. По обновленному макроэкономическому прогнозу она будет достигать 7,5% в 2026 году, 6% в 2027 году, 5% в 2028 году.

Замедление инфляции будет стимулировать укрепление гривны, поэтому, соответственно, доллар должен если не дешеветь, то по крайней мере оставаться стабильным.

Ранее мы писали, какие купюры долларов не удастся обменять в ближайшее время.

Также узнавайте, какие доллары и евро можно продать дороже их номинальной стоимости.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
