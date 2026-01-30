Долар на чорному ринку змінив регламент — за яким курсом міняють валюту

Долари в руках. Фото: Unsplash

У п'ятницю, 30 січня, Національний банк України підвищив офіційний курс долара на 8 копійок від попереднього показника до 42,8483 грн/дол. В банках долар, навпаки, подешевшав — у продажу на 2 копійки до 43,095 грн/дол., а у купівлі на 3 копійки до 42,575 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з валютою на чорному ринку.

За яким курсом міняють долари приватники

Зранку п'ятниці, 30 січня, американська валюта на чорному ринку, хоч і несуттєво — в межах 1 копійки, але подорожчала, порівняно з попередньою добою. За даними моніторингового сервісу "Курс України", торговий день почався з такого курсу:

продаж — 43,07 грн/дол.;

купівля — 42,922 грн/дол.

Приблизно до обіду курс ледь помітно коливався, але вже опівдні різко рвонув догори. Вже о 13:00 долар продавали по 43,109 грн, а купували по 43,00 грн. Ще за годину американська валюта подорожчала до 43,136 грн/дол. у продажу та 43,009 у купівлі.

Але при цьому звузився спред, якщо на початку дня він становив майже 15 копійок на кожному доларі, то після обіду став менш як 13 копійок.

Курс долара на чорному ринку 30 січня. Фото: скриншот

Варто зазначити, що така тенденція досить нетипова як для кінця робочого тижня. Адже перед вихідними люди зазвичай продають більше доларів, тож валюта дешевшає.

Як вплине на долар зниження облікової ставки НБУ

Напередодні Національний банк України знизив обліку ставку на 0,5 відсоткового пункту — з 15,5% до 15%. Це стало першим кроком у пом’якшені монетарної політики.

"Це рішення враховує стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням. Воно узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики й водночас підтримає економіку", — зазначили в НБУ.

У регулятора очікують, що це рішення зокрема сприятиме зниженню інфляції. За оновленим макроекономічним прогнозом вона сягатиме 7,5% у 2026 році, 6% у 2027 році, 5% у 2028 році.

Сповільнення інфляції стимулюватиме укріплення гривні, тож, відповідно, долар має якщо не дешевшати, то принаймні залишатися стабільним.

