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На АЗС обновили цены на топливо — сколько сегодня стоит бензин в Украине

3 февраля 2024 06:45
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Ирина Шпак
редактор
Цены на топливо в Украине по состоянию на 3 февраля 2024 года — сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на горючее на украинских АЗС изменились за последние сутки. В пятницу, 3 февраля, стоимость бензина и дизеля немного выросла. Однако цена на автогаз снизилась почти на 0,10 грн.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 3 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 3 февраля

По данным мониторингового сайта, 3 февраля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,17 грн/л;
  • А-95 — 50,63 грн/л;
  • А-92 — 47,06 грн/л;
  • дизельное топливо — 50,69 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,22 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ — 54,17 грн/л,
  • А-95 — за 50,77 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,33 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 50,80 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,64 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 3 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 3 февраля

3 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 48,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС VostokGaz — 45,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС VostokGaz — 44,49 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,10 грн/л, на KLO – 27,98 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, что, по словам экспертов, в феврале 2024 года рынок горючего должен быть стабильным. Риск того, что цены на бензин или дизтопливо изменятся, существует, однако в следующем месяце он должен быть минимальным.

Также мы рассказывали о том, что в Украину вернулся обновленный седан Hyundai Sonata. Обновленное девятое поколение Hyundai Sonata предлагает пользователям семейных автомобилей новый спортивный образ.   

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