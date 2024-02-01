Ціни на пальне в Україні станом на 1 лютого 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях оновилися ціни на пальне. У четвер, 1 лютого, ціни на бензин та дизпаливо трохи впали. Вартість автогазу також суттєво знизилась — на 0,12 гривень у порівнянні з попереднім днем.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 1 лютого вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 1 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС 1 лютого

За даними моніторингового сайту, 1 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,12 грн/л;

А-95 — 50,62 грн/л;

А-92 — 47,09 грн/л;

дизельне пальне — 50,66 грн/л;

скраплений газ — 27,30 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,17 грн/л,

А-95 — за 50,77 грн/л,

бензин А-92 — за 47,33 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 50,80 грн/л,

скраплений газ — 27,64 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 1 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 1 лютого

1 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,10 грн/л, на KLO — 27,69 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, що у лютому 2024 року ринок пального має бути стабільним. Ризик того, що ціни на бензин чи дизпальне зміняться, існує, проте наступного місяця він має бути мінімальним.

Також ми розповіли, про те, що в Україну повернувся оновлений седан Hyundai Sonata. Оновлене дев'яте покоління Hyundai Sonata пропонує користувачам сімейних автомобілів новий спортивний образ.