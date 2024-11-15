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На аукционе продали редкие 5 копеек — сколько стоили

15 ноября 2024 09:33
Евгения Брюховецкая - редактор
На аукционе продали редкую украинскую монету за крупную сумму
Монеты. Иллюстративное фото: kurs.com.ua
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине прошел аукцион, на котором разыгрывали украинскую монету. Ее приобрели за более чем 8000 тысяч гривен.

Соответствующие торги состоялись на площадке Violity.

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Так, монету номиналом пять копеек 1992 выпуска приобрел коллекционер за 8024 гривен.В ходе торгов было сделано сразу 44 ставки, в то время как первая составляла только одну гривну.

В итоге монета подорожала в 8000 раз. Такой сильный интерес к ней вызвал разновидность — 1.1ААк, которая является редкой.

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Монета. Фото: Violity
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Монета. Фото: Violity

Эксперты сайта "Монети-ягідки", объяснили, что это вызвано ошибкой на монетном дворе, из-за которой небольшое количество монет получило крупную насечку на группе.

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Монета. Фото: Violity

Согласно фотографиям проданных пяти копеек можно сделать вывод, что они были в обороте — заметны следы от ударов и царапины.

Напомним, на американском аукционе Copart выставили элитный автомобиль Bentley Continental по цене 775 долларов.

Также мы писали, что в США была продана редкая монета эпохи Древнего Рима, которой около 2000 лет. За нее заплатили 216 тысяч долларов.

аукцион деньги Украина монеты продажа

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