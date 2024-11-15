На аукционе продали редкую украинскую монету за крупную сумму

На аукционе продали редкие 5 копеек — сколько стоили
В Украине прошел аукцион, на котором разыгрывали украинскую монету. Ее приобрели за более чем 8000 тысяч гривен.
Соответствующие торги состоялись на площадке Violity.
Покупка уникальных монет
Так, монету номиналом пять копеек 1992 выпуска приобрел коллекционер за 8024 гривен.В ходе торгов было сделано сразу 44 ставки, в то время как первая составляла только одну гривну.
В итоге монета подорожала в 8000 раз. Такой сильный интерес к ней вызвал разновидность — 1.1ААк, которая является редкой.
Эксперты сайта "Монети-ягідки", объяснили, что это вызвано ошибкой на монетном дворе, из-за которой небольшое количество монет получило крупную насечку на группе.
Согласно фотографиям проданных пяти копеек можно сделать вывод, что они были в обороте — заметны следы от ударов и царапины.
Напомним, на американском аукционе Copart выставили элитный автомобиль Bentley Continental по цене 775 долларов.
Также мы писали, что в США была продана редкая монета эпохи Древнего Рима, которой около 2000 лет. За нее заплатили 216 тысяч долларов.
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