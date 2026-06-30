На 5 000 грн больше: кто может получить повышенную пенсию в июле

Пожилые люди, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В июле 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит некоторым гражданам повышенный размер минимальной пенсии. Ежемесячные выплаты были пересмотрены еще весной для особой категории людей сразу на 5 100 грн.

О том, кому платят значительно больше, сообщает издание Новини.LIVE.

Кто имеет право на более высокие пенсии в 2026 году

Как отметили в пресс-службе Министерства по делам ветеранов, рассчитывать на усиленную поддержку со стороны государства могут семьи погибших и пропавших без вести военнослужащих, защищавших страну от агрессии РФ.

Вопрос о начислении минимальных гарантий для родственников военнослужащих регулирует постановление правительства № 674 "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц".

В частности, в июле этого года для каждого нетрудоспособного члена семьи (мать/отец, жена/муж погибших, ребенка, получающего социальные выплаты вместо пенсии) должна быть начислена минимальная пенсионная выплата на 5 100 грн выше, чем в тот же период прошлого года. Такие категории граждан получат сумму в размере 12 810 грн.

Также в этом году пересмотрели минимальную пенсию для семей, в которых помощь предоставляется двум и более гражданам (кроме нетрудоспособных матери или отца, жены или мужа), а также для двух детей погибшего военнослужащего. В июле 2026 года такие категории граждан получат на 3 920 грн больше, чем год назад. Речь идет о выплате в размере 10 020 грн.

В дальнейшем такие пенсии будут ежегодно подлежать индексации, а перерасчет будет проводиться в автоматическом режиме, без необходимости личного обращения.

Как оформить пенсию родственникам погибших военных

Согласно сообщению ведомства, подать заявление о назначении пенсии граждане могут через уполномоченное структурное подразделение министерства или ведомства, в котором такие военнослужащие несли службу, если ранее не получали пенсию.

Если же погибший/пропавший без вести защитник уже получал пенсию, то необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда как по месту жительства, так и по месту фактического пребывания.

Граждане должны заранее подготовить следующий пакет документов (в сканированном виде):

паспорт (данные об адресе регистрации/проживания);

идентификационный код;

свидетельство о смерти военнослужащего;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении/свидетельство о браке);

документ, подтверждающий нетрудоспособность;

справку о группе инвалидности (при наличии);

заключение об инвалидности до достижения совершеннолетия (для пенсии ребенку);

справку из учебного заведения об обучении родственников на дневной форме;

документы, подтверждающие наличие стажа не менее 20 лет (для пенсии матери или супруги в возрасте от 50 до 55 лет);

документы, подтверждающие, что пасынок/падчерица не получали алименты;

реквизиты банковского счета.

Согласно правилам, пенсия будет назначена, если военнослужащий погиб/умер:

во время несения военной службы;

в течение трех месяцев с момента увольнения;

позже, чем через три месяца — в результате ранения, контузии или заболевания, полученных во время прохождения службы.

Также Новини.LIVE писали о том, кто имеет право на надбавку в размере более 2 500 грн. На такую дополнительную сумму могут рассчитывать граждане, проживавшие в радиационно загрязненных зонах безусловного или добровольного отселения. В этом году правительство приняло решение расширить основания для подтверждения факта проживания, что позволит большему количеству граждан получить доплаты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как действовать неоформленным работникам для восстановления страхового стажа для пенсии. В Гоструда дали разъяснения, как именно можно восстановить право за незачтенные отработанные годы. Там отметили, что в 2026 году в стране проблема нелегальной занятости по-прежнему остается актуальной, а работники лишены ряда государственных гарантий.