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На 300 долларов больше — кому из украинских специалистов повысили зарплаты

30 июля 2024 13:40
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Украине — где и кому из специалистов повысили выплаты
Работник на компьютере. Фото: depositphotos
Ксения Симонова - Редактор

В 2024 году в около 40% украинских специалистов IT-сферы повысилась заработная плата как внутри страны, так и за рубежом. У некоторых из специалистов ежемесячные выплаты за последние полгода выросли на 300 долларов.

Таковы результаты исследования DOU.

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Согласно опросу, в этом году в Украине и за рубежом работодатели пересматривали зарплату чаще всего джуниорам и специалистам с опытом работы до двух лет. Установлено, что им более интенсивно, чем другим айтишникам повышали выплаты благодаря изменению позиции.

Только у 23% специалистов повышение не было связано с изменением работы или проекта или переходом на другую должность.

Также известно, что 11% за это время получили повышение именно благодаря изменениям: либо переходу на новый уровень, либо на другую позицию. Еще 8% получили большие выплаты за счет смены компании или проекта.

 

зарплаты программисты 2024
Графика. Источник: DOU

Как отмечают аналитики, специалистам, имеющим опыт работы более пяти лет, реже пересматривали оплату труда. Чаще всего речь шла о пересмотре выплат в рамках регулярного повышения зарплаты и реже — из-за карьерного роста на работе или в результате перехода на новую работу. В то же время, среди специалистов, имеющих большой опыт, больше тех, чья зарплата наоборот — снизилась в этом году.

Исследование показало, что при переходе на новую работу заработная плата чаще росла. Так, примерно половина тех, кто меньше года назад сменил место работы, получили повышение зарплаты.

Эксперты установили, что в Украине больше шансов для роста зарплаты после смены компании имеют джуны и мидлы, а за пределами страны — сеньоры и лиды.

 

зарплаты программисты 2024
Графика. Источник: DOU

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине парламент принял решение о повышении зарплат помощникам народных депутатов на 50%. За это проголосовали 264 народных депутата. До повышения помощники получали 88,4 тысячи гривен, а после — зарплата выросла до 132,6 тысячи гривен в месяц.

Ранее мы писали, что в Украине растет средняя заработная плата из-за дефицита ряда специалистов. Высокие зарплаты фиксируются в трех городах, а военные специальности опередили по оплате труда IТ-сферу.

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