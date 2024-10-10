Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow На 111% больше за год — у кого в Украине выросла зарплата arrow

На 111% больше за год — у кого в Украине выросла зарплата

10 октября 2024 10:45
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Украине — у ряда специалистов за год существенно выросла оплата труда
Преподаватель автошколы. Фото: autoshkola-navihator
Ксения Симонова - Редактор

В Украине за последний год у многих специалистов существенно возросла оплата труда. В частности, в некоторых областях заработная плата подскочила на 111%.

Об этом свидетельствуют данные одного из кадровых порталов.

Читайте также:

Рост зарплат на фоне дефицита кадров

Как говорится в новом обзоре Национального банка Украины (НБУ), число новых предложений для граждан растет по сравнению с прошлым годом. В частности, в мегаполисах оплата повышается еще и благодаря оживлению экономической активности.

Основное то, что падение количества новых резюме остановилось, что говорит об активизации реального поиска работы украинцами. Несмотря на это, в дальнейшем наблюдается значительный дефицит работников.

Именно это, по мнению НБУ, приводит к повышению зарплат. Однако с учетом инфляции темпы роста реального дохода замедлились.

У каких специалистов зарплаты выросли больше всего

В частности, как свидетельствует кадровый портал, в октябре средняя зарплата в вакансиях выросла по сравнению с сентябрем с 19,8 тыс. до 20,1 тыс. гривен. В то же время средняя зарплата в резюме повысилась с 20,6 тыс. до 21,2 тыс. гривен.

За последний год больше всего доход вырос у таких специалистов как керамисты. По сравнению с 2023-м зарплата подскочила на 111%. Сейчас специалист, занимающийся изготовлением изделий из керамики, получает в среднем 47,5 тыс. гривен зарплаты.

Далее в списке специалистов, у которых существенно выросла зарплата — ортодонты. Замыкают тройку лидеров — преподаватели Правил дорожного движения.

В целом перечень специалистов, у которых повысились зарплаты за год, выглядит так:

  • керамисты — 47,5 тыс. гривен (+111%)
  • ортодонты — 47,5 тыс. гривен (+90%)
  • преподаватели ПДД — 35 тыс. гривен (+75%)
  • операторы аттракционов — 21,5 тыс. гривен (+72%)
  • Unity 3D программисты — 42,3 тыс. гривен (+69%)
  • ортопеды — 45 тыс. гривен (+64%)
  • инструкторы детского центра — 17,5 тыс. гривен (+59%)
  • гидравлики — 31,5 тыс. гривен (+58%)
  • продюсеры — 42,5 тыс. гривен (+55%)
  • аналитики продажи — 31 тыс. гривен (+55%).

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке считают, что дефицит работников остается острой проблемой для предприятий. В то же время именно это поддерживает рост заработных плат.

Также мы писали, что изменения в налоговой сфере, которые ожидаются в октябре 2024 года, затронут доходы военнослужащих. Заработная плата бойцов значительно сократится, поскольку они также платят военный сбор.

зарплаты работа сотрудники рынок труда вакансии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:39 Простоял полтора года — из центра Одессы таинственно исчез памятный знак

11:37 В Украине пенсии будут выплачивать по-новому — что изменится

11:32 Новый проект "Хроники силы" от Бадоева и Навроцкой — фоторепортаж Новини.LIVE

11:29 Чего ждут США от операции ВСУ в Курской области, — Bloomberg

11:28 Остановка огня вдоль линии фронта — в ОП прокомментировали статью СМИ

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

11:23 На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:07 В Одессе из-за дуйки годовалая девочка попала в больницу — пожар ликвидировали

11:03 В Верховной Раде определились повысят ли налоги военным

11:00 Соцпомощь в 6,4 тыс. грн — кто имеет право на такую выплату в октябре

10:59 С 10 октября некоторым украинцам грозят штрафы на 7,25 тысячи — что нужно знать

11:39 Простоял полтора года — из центра Одессы таинственно исчез памятный знак

11:37 В Украине пенсии будут выплачивать по-новому — что изменится

11:32 Новый проект "Хроники силы" от Бадоева и Навроцкой — фоторепортаж Новини.LIVE

11:29 Чего ждут США от операции ВСУ в Курской области, — Bloomberg

11:28 Остановка огня вдоль линии фронта — в ОП прокомментировали статью СМИ

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

11:23 На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:07 В Одессе из-за дуйки годовалая девочка попала в больницу — пожар ликвидировали

11:03 В Верховной Раде определились повысят ли налоги военным

11:00 Соцпомощь в 6,4 тыс. грн — кто имеет право на такую выплату в октябре

10:59 С 10 октября некоторым украинцам грозят штрафы на 7,25 тысячи — что нужно знать

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Text

08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
Text

21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления