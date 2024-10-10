Зарплаты в Украине — у ряда специалистов за год существенно выросла оплата труда

Преподаватель автошколы. Фото: autoshkola-navihator

В Украине за последний год у многих специалистов существенно возросла оплата труда. В частности, в некоторых областях заработная плата подскочила на 111%.

Об этом свидетельствуют данные одного из кадровых порталов.

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Рост зарплат на фоне дефицита кадров

Как говорится в новом обзоре Национального банка Украины (НБУ), число новых предложений для граждан растет по сравнению с прошлым годом. В частности, в мегаполисах оплата повышается еще и благодаря оживлению экономической активности.

Основное то, что падение количества новых резюме остановилось, что говорит об активизации реального поиска работы украинцами. Несмотря на это, в дальнейшем наблюдается значительный дефицит работников.

Именно это, по мнению НБУ, приводит к повышению зарплат. Однако с учетом инфляции темпы роста реального дохода замедлились.

У каких специалистов зарплаты выросли больше всего

В частности, как свидетельствует кадровый портал, в октябре средняя зарплата в вакансиях выросла по сравнению с сентябрем с 19,8 тыс. до 20,1 тыс. гривен. В то же время средняя зарплата в резюме повысилась с 20,6 тыс. до 21,2 тыс. гривен.

За последний год больше всего доход вырос у таких специалистов как керамисты. По сравнению с 2023-м зарплата подскочила на 111%. Сейчас специалист, занимающийся изготовлением изделий из керамики, получает в среднем 47,5 тыс. гривен зарплаты.

Далее в списке специалистов, у которых существенно выросла зарплата — ортодонты. Замыкают тройку лидеров — преподаватели Правил дорожного движения.

В целом перечень специалистов, у которых повысились зарплаты за год, выглядит так:

керамисты — 47,5 тыс. гривен (+111%)

ортодонты — 47,5 тыс. гривен (+90%)

преподаватели ПДД — 35 тыс. гривен (+75%)

операторы аттракционов — 21,5 тыс. гривен (+72%)

Unity 3D программисты — 42,3 тыс. гривен (+69%)

ортопеды — 45 тыс. гривен (+64%)

инструкторы детского центра — 17,5 тыс. гривен (+59%)

гидравлики — 31,5 тыс. гривен (+58%)

продюсеры — 42,5 тыс. гривен (+55%)

аналитики продажи — 31 тыс. гривен (+55%).

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке считают, что дефицит работников остается острой проблемой для предприятий. В то же время именно это поддерживает рост заработных плат.

Также мы писали, что изменения в налоговой сфере, которые ожидаются в октябре 2024 года, затронут доходы военнослужащих. Заработная плата бойцов значительно сократится, поскольку они также платят военный сбор.