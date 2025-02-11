Зарплаты в 2025 году — в какой сфере и регионе выросли доходы украинцев

На 1 тыс. грн больше — у кого более высокие зарплаты в 2025-м
В Украине в январе 2025 года в некоторых сферах повысилась средняя оплата труда по сравнению с декабрем 2024 года. Наиболее существенный рост доходов зафиксирован в топ-менеджменте, строительстве, страховании и бьюти-сфере.
Об этом свидетельствует информация с кадровых порталов.
Где больше всего выросли средние зарплаты в Украине
Как сообщал Национальный банк, в прошлом году в стране наблюдался рост оплаты труда, что было продиктовано дефицитом кадров, однако к концу 2024 года такая динамика несколько замедлилась.
По данным кадровиков, наиболее заметный рост средней зарплаты в январе 2025 года против декабря 2024 года наблюдался в двух регионах:
- Киевский — 26 тыс. грн (на 750 грн больше);
- Харьковский — 21 тыс. грн (на 1 тыс. грн больше).
В остальных регионах не зафиксировано больших изменений в оплате труда.
Что касается отраслей, то повышение средних зарплат больше всего коснулось:
- топ-менеджмента, руководства высшего звена — 4,75 тыс. грн (+6%);
- красоты, фитнеса, спорта — 25 тыс. грн (на 4%);
- страхования — 26 тыс. грн (на 4%);
- строительства, архитектуры — 28,5 тыс. грн (на 4%);
- гостинично-ресторанного бизнеса, туризма — 22,1 тыс. грн (на 3%).
Самые высокие зарплаты зафиксированы в IT-сфере и в оборонной отрасли, а средняя зарплата по стране составляет около 24 тыс. грн.
Среди других гражданских профессий больше всего зарабатывают медиабайеры, водители-международники и стоматологи. А именно:
- медиабайеры — 67,5 тыс. грн
- водители-международники — 55 тыс. грн;
- эндодонтисты (специалисты в сфере стоматологии) — 51,9 тыс. грн;
- рихтовщики, риелторы, стоматологи, мотористы — 50 тыс. грн;
- бизнес-аналитики, менеджеры — 45 тыс. грн.
Увеличение зарплат в этих сферах объясняется спросом на специалистов, постепенным восстановлением экономики.
У кого самые маленькие средние зарплаты в Украине
Самый низкий уровень средних зарплат в дальнейшем наблюдается в ряде профессий в январе 2025 года. А именно:
- библиотекари — 9 тыс. грн;
- маркировщики — 11 тыс. грн;
- педагоги-организаторы — 11,5 тыс. грн;
- уборщики — 12 тыс. грн;
- посудомойщики — 13,5 тыс. грн;
- операторы АЗК — 14 тыс. грн.
Спрос на вышеперечисленные вакансии высокий, тогда как рынок не испытывает острой потребности в таких специалистах.
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