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На 1 тыс. грн больше — у кого более высокие зарплаты в 2025-м

11 февраля 2025 14:30
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в 2025 году — в какой сфере и регионе выросли доходы украинцев
Работник на заводе. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в январе 2025 года в некоторых сферах повысилась средняя оплата труда по сравнению с декабрем 2024 года. Наиболее существенный рост доходов зафиксирован в топ-менеджменте, строительстве, страховании и бьюти-сфере.

Об этом свидетельствует информация с кадровых порталов.

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Где больше всего выросли средние зарплаты в Украине

Как сообщал Национальный банк, в прошлом году в стране наблюдался рост оплаты труда, что было продиктовано дефицитом кадров, однако к концу 2024 года такая динамика несколько замедлилась.

По данным кадровиков, наиболее заметный рост средней зарплаты в январе 2025 года против декабря 2024 года наблюдался в двух регионах:

  • Киевский — 26 тыс. грн (на 750 грн больше);
  • Харьковский — 21 тыс. грн (на 1 тыс. грн больше).

В остальных регионах не зафиксировано больших изменений в оплате труда.

Что касается отраслей, то повышение средних зарплат больше всего коснулось:

  • топ-менеджмента, руководства высшего звена — 4,75 тыс. грн (+6%);
  • красоты, фитнеса, спорта — 25 тыс. грн (на 4%);
  • страхования — 26 тыс. грн (на 4%);
  • строительства, архитектуры — 28,5 тыс. грн (на 4%);
  • гостинично-ресторанного бизнеса, туризма — 22,1 тыс. грн (на 3%).

Самые высокие зарплаты зафиксированы в IT-сфере и в оборонной отрасли, а средняя зарплата по стране составляет около 24 тыс. грн.

 

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Средние зарплаты программистов. Источник: robota.ua

Среди других гражданских профессий больше всего зарабатывают медиабайеры, водители-международники и стоматологи. А именно:

  • медиабайеры — 67,5 тыс. грн
  • водители-международники — 55 тыс. грн;
  • эндодонтисты (специалисты в сфере стоматологии) — 51,9 тыс. грн;
  • рихтовщики, риелторы, стоматологи, мотористы — 50 тыс. грн;
  • бизнес-аналитики, менеджеры — 45 тыс. грн.

Увеличение зарплат в этих сферах объясняется спросом на специалистов, постепенным восстановлением экономики.

У кого самые маленькие средние зарплаты в Украине

Самый низкий уровень средних зарплат в дальнейшем наблюдается в ряде профессий в январе 2025 года. А именно:

  • библиотекари — 9 тыс. грн;
  • маркировщики — 11 тыс. грн;
  • педагоги-организаторы — 11,5 тыс. грн;
  • уборщики — 12 тыс. грн;
  • посудомойщики — 13,5 тыс. грн;
  • операторы АЗК — 14 тыс. грн.

Спрос на вышеперечисленные вакансии высокий, тогда как рынок не испытывает острой потребности в таких специалистах.

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев может рассчитывать на доход от 100 тыс. грн и выше. В частности, в списке — операционные директора в сфере солнечной энергетики.

Также мы писали, что ждет в 2025 году украинский рынок труда. В частности, основными характеристиками года станут: миграция, мобилизация, развитие бизнеса, новые направления деятельности.

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