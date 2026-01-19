Цены на газ в Европе выросли до рекордного уровня из-за морозов и нехватки запасов

Вентили на газопроводе. Фото: Freepik

Европа наблюдает ускоренный отбор газа из своих газохранилищ. В результате европейские запасы газа заполнены менее чем на 52%.

За несколько дней газ подорожал почти на треть, и это только середина зимы, пишет The Wall Street Journal.

Резкий скачок цен на газ

За прошедшую неделю на европейских биржах произошел настоящий ценовой рывок. Фьючерсы на газ на нидерландском хабе TTF прибавили более 10% за день и достигли уровня около 36 евро за мегаватт-час.

Всего за неделю газ в Европе подорожал более чем на тридцать процентов. Аналитики объясняют, что холодная погода наложилась на спекулятивные факторы. Трейдеры массово закрывали позиции, еще больше раскачав рынок.

При этом эксперты предполагают, что европейские цены на природный газ продолжат рост и на этой неделе — на фоне ожиданий очередного похолодания в конце месяца, что увеличит спрос на отопление.

Запасов газа в Европе не хватает

Отдельным поводом беспокойства для европейцев стало состояние газовых запасов. Европейские подземные хранилища уже заполнены менее чем наполовину, при том что обычно в этот период уровень запасов держался около двух третей.

Сейчас на рынке растут опасения, что до конца отопительного сезона может возникнуть дефицит.

Европа соревнуется за газ с Азией

Кроме того, аномальные морозы наблюдаются сейчас не только в Европе, но и в странах Азии, которые тоже активно закупают сжиженный природный газ.

Поэтому сейчас европейским странам приходится платить больше, чтобы перехватить партии топлива, что еще больше подталкивает цены вверх.

